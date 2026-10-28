Les producteurs d'aluminium chinois se tournent vers l'étranger alors que la croissance nationale atteint ses limites

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* Les investisseurs chinois prévoient ou annoncent la mise en place d'au moins 15 millions de tonnes métriques de capacité de fusion à l'étranger

* Morgan Stanley prévoit que le marché mondial de l'aluminium affichera un excédent de 830 000 tonnes l'année prochaine

* L'Indonésie arrive en tête des projets à court terme, avec des usines majeures de Nanshan, Xinfa et Tsingshan

par Dylan Duan et Lewis Jackson

Les producteurs d'aluminium chinois se tournent vers l'étranger dans le cadre d'une vague d'expansion qui pourrait faire basculer le marché mondial de ce métal dans l'excédent, alors même que cette vague d'investissements fait l'objet d'une surveillance accrue de la part de Pékin.

Au moins 15 millions de tonnes métriques par an de capacité de production d’aluminium primaire sont prévues ou ont été annoncées par des investisseurs chinois en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique, comme l’a révélé une analyse de Reuters portant sur les communications des entreprises et les documents officiels. Environ 2,85 millions de tonnes par an de cette capacité sont en phase de montée en puissance ou en cours de construction, selon cette analyse, ce qui équivaut à 3,8 % de la capacité annuelle mondiale actuelle de 73,78 millions de tonnes.

Ces nouveaux projets de fonderies à court terme, associés à la reprise de la production au Moyen-Orient, contribueront à faire basculer le marché mondial de l’aluminium d’un déficit de 1,1 million de tonnes cette année vers un excédent de 830 000 tonnes l’année prochaine, puis vers un excédent de 1,8 million de tonnes en 2028, selon les prévisions publiées en juillet par Morgan Stanley MS.N .

Les producteurs d’aluminium chinois se tournent vers l’étranger pour assurer leur croissance, car la capacité de fusion nationale est plafonnée à 45 millions de tonnes par an en vertu d’une politique introduite en 2017 visant à réduire la surcapacité et la pollution.

On ignore encore quelle part de la capacité prévue sera finalement mise en œuvre, car de nouvelles offres pourraient faire baisser les prix et mettre en péril les projets en cours de développement. De plus, Pékin renforce son contrôle sur les investissements directs à l’étranger des entreprises chinoises et l’accès à l’électricité à l’étranger reste un obstacle à la construction de nouvelles usines.

« En fin de compte, tout est une question d’économie. La plupart de ces entreprises sont privées et axées sur le profit », a déclaré Rachel Zhang, responsable de la recherche sur les matériaux en Chine chez Morgan Stanley. « Si un projet n’est manifestement pas rentable, pourquoi y investiraient-elles? »

Ces nouvelles capacités devraient peser sur les cours des métaux. Morgan Stanley a revu à la baisse ses prévisions de prix moyen: à 2 850 dollars la tonne pour 2027 et à 2 800 dollars pour 2028. La banque table sur un cours moyen de l’aluminium de 3 150 dollars au second semestre 2026.

Les cours de référence de l’aluminium à trois mois sur le London Metal Exchange CMAL3 s’établissaient à 3 097,50 dollars la tonne mercredi à 03 h 00 GMT.

La demande chinoise en métaux destinés à l’industrie manufacturière et aux véhicules électriques, qui dépasse les limites de la capacité nationale, stimule l’expansion à l’étranger ainsi que les perspectives des entreprises concernant une hausse de la consommation sur les 20 prochaines années, a déclaré Andrew Denton, directeur de recherche au sein de la société d’analyse du secteur des métaux AME Group, à Sydney.

« Ces projets devraient s’appuyer sur une vision à beaucoup plus long terme de la croissance de la demande d’aluminium primaire, ce que nous constatons », a-t-il déclaré. « Les perspectives générales de la demande d’aluminium, liées à l’électrification et aux véhicules électriques, sont positives. »

L’INDONÉSIE EN TÊTE

L’Indonésie, qui a attiré des dizaines de milliards de dollars d’investissements chinois dans le nickel, s’est imposée comme une destination majeure pour les investissements chinois dans l’aluminium.

Mme Zhang, de Morgan Stanley, prévoit que l’Indonésie augmentera sa capacité de fusion annuelle de 866 000 tonnes en 2026, puis de 1,2 à 1,3 million de tonnes supplémentaires en 2027.

Parmi ces projets figure l’usine de Shandong Nanshan Aluminium, d’une capacité de 250 000 tonnes par an, actuellement en construction sur l’île de Bintan, pour laquelle une extension visant à doubler la capacité est également prévue.

Dans le parc industriel de Morowali, dans le Sulawesi central, le groupe Xinfa et le groupe Tsingshan Holding mettent en service une usine d’une capacité de 600 000 tonnes par an.

Tsingshan travaille également à la construction d’une nouvelle usine d’une capacité de 800 000 tonnes par an sur le site de fonderie existant de la baie de Weda, dans la province des Moluques du Nord.

Au-delà de l’Indonésie, des projets chinois au Kazakhstan et en Arabie saoudite permettraient d’ajouter environ 4 millions de tonnes par an de capacité.

En Arabie saoudite, Red Sea Aluminium, soutenue par le groupe Shandong Innovation, construit une fonderie d’une capacité de 500 000 tonnes par an à Yanbu, dont la mise en service est prévue en 2027. Le projet a conclu en janvier un accord de partenariat préliminaire avec le Fonds d’investissement public du royaume.

Au Kazakhstan, Xinfa développe une fonderie d’une capacité de 2,4 millions de tonnes par an à Pavlodar, l’un des plus grands projets en cours de réalisation.

À l'échelle mondiale, Morgan Stanley prévoit environ 2,1 millions de tonnes de nouvelle capacité annuelle en 2027 et 2,2 millions de tonnes en 2028.

SOUS LE REGARD DE PÉKIN

Toutefois, ce sont les prix mondiaux et la surveillance chinoise qui détermineront l’ampleur des constructions.

Les opérations liées à l’aluminium à l’étranger font l’objet d’un contrôle réglementaire plus strict en vertu des nouvelles règles sur les investissements à l’étranger entrées en vigueur en juillet, selon deux sources informées par certaines des entreprises chinoises qui s’implantent à l’étranger.

Ces règles permettent aux autorités d’examiner les investissements à l’étranger pour des raisons de sécurité nationale et d’ordonner aux entreprises de suspendre des projets ou de céder des actifs.

En octobre, Fan Shunke, secrétaire adjoint du Parti au sein de l’Association chinoise de l’industrie des métaux non ferreux, soutenue par l’État, a déclaré qu’une expansion massive à l’étranger n’était ni souhaitable ni réalisable.

Si les grands projets intégrés devraient tout de même voir le jour, bien qu’avec davantage de retards, les nouvelles règles rendront la tâche plus difficile pour les petites fonderies autonomes, selon Alan Clark, fondateur du cabinet de conseil spécialisé dans l’aluminium CM Group, basé à Adélaïde, qui consacre depuis plus de deux décennies ses recherches à l’industrie métallurgique chinoise.

Sur les 15 millions de tonnes de nouvelles capacités identifiées par Reuters, M. Clark estime que seules 9 à 10 millions de tonnes seront finalement construites, dont environ la moitié en Indonésie.