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Les prix trimestriels réalisés du pétrole par Occidental bondissent en raison des perturbations liées à la guerre en Iran
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 23:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de pétrole de schiste Occidental Petroleum OXY.N a indiqué vendredi dans un communiqué que ses prix moyens mondiaux réalisés pour le pétrole avaient augmenté de 38,4% au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, sous l'effet de la hausse des cours de référence du brut dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran a introduit une forte prime de risque géopolitique sur les marchés de l’énergie et perturbé les approvisionnements transitant par le détroit d’Ormuz, qui achemine environ un cinquième des flux mondiaux de pétrole.

* Le Brent de référence LCOc1 a affiché un cours de clôture moyen de 96,68 dollars le baril au cours du trimestre d’avril à juin, soit une hausse de 23% par rapport aux trois premiers mois de l’année.

* Le prix moyen réalisé par Occidental pour le pétrole à l’échelle mondiale au deuxième trimestre s’est établi à 96,78 dollars le baril, contre 69,91 dollars le baril au cours des trois mois précédents.

* Les prix mondiaux réalisés du gaz naturel se sont établis en moyenne à -80 cents par million de pieds cubes, contre +1,20 dollar par mcf au trimestre précédent.

* Les prix mondiaux réalisés des liquides de gaz naturel ont augmenté de près de 30% pour atteindre 24,64 dollars le baril, contre 18,99 dollars le baril au trimestre précédent.

Pétrole et parapétrolier

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