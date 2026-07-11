Football/Coupe du monde-L'Angleterre se prépare avant son quart de finale contre la Norvège

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Conférence de presse de l'Angleterre

Le sélectionneur de ‌l'équipe nationale de football d'Angleterre, Thomas Tuchel, a déclaré vendredi ​qu'à l'exception du défenseur Jarell Quansah, il disposait d'un effectif complet pour le quart de finale de la Coupe du monde ​que son équipe disputera contre la Norvège.

Le milieu de terrain Declan Rice et ​les défenseurs Marc Guehi et Reece ⁠James se sont entraînés à l'écart du reste de ‌l'équipe jeudi.

"C'est une excellente nouvelle. Nous avions tout le monde disponible à l'entraînement, ce qui nous fait ​évidemment très plaisir", a ‌dit Thomas Tuchel aux journalistes.

"Nous avons tous les ⁠choix possibles, à l'exception de notre joueur suspendu, c'est donc la bonne nouvelle."

"Je pense que nous avons fait un grand ⁠pas en avant ‌lors de notre dernier match, mais ce n'était qu'un ⁠pas. Nous avons toujours faim de victoire. Nous avons ‌encore des rêves et un grand objectif à ⁠atteindre."

"La prochaine étape est de gagner le quart de ⁠finale, il est ‌important de regarder vers l'avenir. Tout ce qui compte est ​devant nous. C'est demain."

Thomas Tuchel ‌a déclaré que l'Angleterre n'avait pas encore reçu d'explication quant à la raison pour ​laquelle Jarell Quansah avait écopé de deux matches de suspension après son expulsion contre le Mexique en huitièmes ⁠de finale de la Coupe du monde.

Le sélectionneur n'a pas indiqué qui pourrait remplacer Jarell Quansah lors du quart de finale.

Si l'Angleterre s'impose samedi face à la Norvège, elle affrontera l'Argentine ou la Suisse en demi-finale, puis potentiellement la France ou l'Espagne ​en finale.

(Nick Mulvenney)