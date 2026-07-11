Football/Coupe du monde-L'Angleterre se prépare avant son quart de finale contre la Norvège

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Conférence de presse de l'Angleterre
Le sélectionneur de l'équipe nationale de football d'Angleterre, Thomas Tuchel, a déclaré vendredi qu'à l'exception du défenseur Jarell Quansah, il disposait d'un effectif complet pour le quart de finale de la Coupe du monde que son équipe disputera contre la Norvège.
Le milieu de terrain Declan Rice et les défenseurs Marc Guehi et Reece James se sont entraînés à l'écart du reste de l'équipe jeudi.
"C'est une excellente nouvelle. Nous avions tout le monde disponible à l'entraînement, ce qui nous fait évidemment très plaisir", a dit Thomas Tuchel aux journalistes.
"Nous avons tous les choix possibles, à l'exception de notre joueur suspendu, c'est donc la bonne nouvelle."
"Je pense que nous avons fait un grand pas en avant lors de notre dernier match, mais ce n'était qu'un pas. Nous avons toujours faim de victoire. Nous avons encore des rêves et un grand objectif à atteindre."
"La prochaine étape est de gagner le quart de finale, il est important de regarder vers l'avenir. Tout ce qui compte est devant nous. C'est demain."
Thomas Tuchel a déclaré que l'Angleterre n'avait pas encore reçu d'explication quant à la raison pour laquelle Jarell Quansah avait écopé de deux matches de suspension après son expulsion contre le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde.
Le sélectionneur n'a pas indiqué qui pourrait remplacer Jarell Quansah lors du quart de finale.
Si l'Angleterre s'impose samedi face à la Norvège, elle affrontera l'Argentine ou la Suisse en demi-finale, puis potentiellement la France ou l'Espagne en finale.
(Nick Mulvenney)
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