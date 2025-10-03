Les prix du pétrole se dirigent vers une perte hebdomadaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'OPEP+ pourrait encore augmenter sa production en novembre, selon certaines sources

Les analystes prévoient un excédent du marché pétrolier au quatrième trimestre et au-delà

L'incendie de la raffinerie Chevron ne devrait pas affecter le marché dans son ensemble

(Ajout de détails sur les prévisions de production de l'OPEP+ au paragraphe 5) par Robert Harvey

Les prix du pétrole sont restés stables vendredi, mais sont restés sur la voie d'une perte hebdomadaire d'environ 7-8% après l'annonce d'une augmentation potentielle de l'offre de l'OPEP+.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 32 cents, soit 0,5%, à 64,43 dollars le baril à 0958 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 était en hausse de 32 cents, soit 0,53%, à 60,80 dollars.

Sur la semaine, le Brent s'échangeait en baisse de 8,1% et le WTI était en route pour une baisse de 7,5%.

"Nous sommes dans l'expectative quant à la décision que prendra le Groupe des Huit de l'OPEP+ au cours du week-end", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS, ajoutant que le modeste redressement des prix de vendredi est probablement attribuable à un sentiment positif à l'égard du risque.

Les huit membres de l'OPEP+ pourraient se mettre d'accord pour augmenter la production en novembre de 274 000 à 411 000 barils par jour (bpd), soit deux ou trois fois plus que l'augmentation d'octobre, ont déclaré des sources à Reuters mardi, alors que l'Arabie saoudite cherche à récupérer des parts de marché.

L'augmentation potentielle de l'offre de l'OPEP+, le ralentissement de la production des raffineries de brut dans le monde en raison de la maintenance et une baisse saisonnière de la demande dans les mois à venir devraient peser sur le sentiment du marché, selon les analystes.

"Les indicateurs de la demande ont légèrement baissé dans le bassin atlantique alors que la demande estivale touche à sa fin. L'équilibre implicite de l'offre excédentaire d'un point de vue fondamental à partir d'octobre gagne du terrain", a déclaré Janiv Shah, analyste chez Rystad Energy.

Les analystes de JPMorgan, quant à eux, ont déclaré qu'ils pensaient que le mois de septembre marquait un tournant, le marché pétrolier se dirigeant vers un excédent important au quatrième trimestre et l'année prochaine.

Ailleurs vendredi, un incendie s'est déclaré à la raffinerie Chevron CVX.N El Segundo pendant la nuit, bien qu'un responsable du comté ait déclaré que les flammes avaient été confinées à une seule zone. La raffinerie est l'une des plus importantes de la côte ouest des États-Unis, avec une capacité de 290 000 bpj.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement s'il y avait un impact sur la production, mais l'impact sur les prix du pétrole pourrait être limité, selon les analystes.

"La raffinerie d'El Segundo se trouve sur la côte ouest, qui est isolée du reste des États-Unis en ce qui concerne le flux de pétrole domestique; par conséquent, son impact est très probablement négligeable", a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM.

Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank, a déclaré: "Mis à part l'augmentation des prix de l'essence déjà élevés en Californie, je ne pense pas que l'incendie devrait avoir un impact plus large sur le marché."