"L'inaction coûte des vies" : manifestation pour le climat à Bruxelles
information fournie par AFP 05/10/2025 à 20:02

Des manifestants participent à la Marche pour le climat à Brxuelles le 5 octobre 2025 ( AFP / Simon Wohlfahrt )

Des manifestants participent à la Marche pour le climat à Brxuelles le 5 octobre 2025 ( AFP / Simon Wohlfahrt )

A quelques semaines de la COP 30 de Belém, au Brésil, des milliers de personnes ont manifesté dimanche à Bruxelles pour interpeller le gouvernement belge et les institutions européennes sur le financement de la transition climatique.

"La justice pour le climat maintenant !", "De l'argent pour le climat, il y en a !", ont scandé les manifestants au son des tambours et des fanfares.

Cette "Marche pour le climat", qui se déroule tous les ans depuis 2017, a rassemblé 20.000 personnes selon la police belge, 30.000 selon les organisateurs.

"On constate, en Belgique comme en Europe, que toutes les politiques font le choix de réduire nos ambitions sur le climat", explique à l'AFP Carine Thibaut, la directrice générale d'Amnesty international Belgique francophone.

"On doit sortir des énergies fossiles, de leurs financements. (...) On doit revenir à des politiques plus ambitieuses".

Atermoiements des 27 Etats membres de l'Union européenne sur leur objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2040, appels à une possible remise en cause de l'interdiction à la vente des voitures thermiques neuves en 2035, nouveau report envisagé de la loi sur la déforestation : l'UE est, ces derniers mois, nettement mois allante sur les grands sujets environnementaux.

"On voit les conséquences du changement climatiques chez nous, dans nos villes, sur nos corps, l'évolution de la température, les incendies répétés, on aurait dû agir plus fort il y a très longtemps", s'insurge Donya Selahpour, une étudiante de 25 ans, un mégaphone à la main.

"Les forêts sont en train de brûler. (...) Il faut qu'on maintienne une pression sur nos institutions pour changer les choses", renchérit Marlies Van der Meiren, 32 ans, qui travaille dans le secteur de la protection forestière.

Il faut "que les ambitions climatiques soient mises sur la table dans les processus de négociation à l'international, a fortiori avec la COP au Brésil", martèle Joeri Thijs, un porte-parole de l'ONG Greenpeace, l'un des organisateurs de cette marche.

La COP 30 aura lieu dans le nord du Brésil, dans la capitale de l'Etat du Pará au sein de l'Amazonie, du 10 au 21 novembre.

L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle, figurant dans l'Accord de Paris il y a 10 ans, est "sur le point de s'effondrer", a averti fin septembre le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres,

