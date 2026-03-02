Les prix du pétrole resteront élevés pendant plusieurs jours, le détroit d'Ormuz étant sous les feux de la rampe, selon les analystes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'avis de l'analyste Macquarie au dernier point)

Les analystes s'attendent à ce que les prix du pétrole restent élevés au cours des prochains jours alors que les marchés se concentrent sur l'impact de l'escalade du conflit au Moyen-Orient sur les approvisionnements par le détroit d'Ormuz, un conduit pour plus de 20 % du pétrole mondial.

* Citi prévoit que le baril de Brent se négociera entre 80 et 90 dollars au cours de la semaine à venir au moins, a indiqué la société dans une note

* Les prix devraient revenir à 70 dollars le baril en cas de désescalade, selon Citi.

* Goldman Sachs estime à 18 dollars par baril la prime de risque en temps réel sur les prix du brut, a indiqué la banque dans une note dimanche. Elle s'attend à ce que cette prime se réduise à 4 dollars si seulement 50 % des flux passant par le détroit d'Ormuz sont interrompus pendant un mois.

* Dans un scénario où les flux sont interrompus pendant un mois, il est probable que les prix de référence du gaz TTF et JKM augmentent de 130 % pour approcher 74 euros par mégawattheure (25 $/mmBtu), a déclaré Goldman.

* Wood Mackenzie a déclaré que les prix du pétrole pourraient dépasser les 100 dollars le baril si les flux de pétroliers à travers le détroit ne sont pas rétablis rapidement.

* "L'interruption crée un double choc d'approvisionnement: non seulement les exportations actuelles par le détroit sont interrompues, mais les volumes supplémentaires de l'OPEP+ et, en fin de compte, la majeure partie de la capacité de réserve de l'OPEP - généralement un levier clé pour équilibrer le marché mondial du pétrole - sont inaccessibles tant que la voie navigable reste fermée", ont déclaré les analystes de WoodMac dans une note.

* L'OPEP+ a accepté d'augmenter la production de 206 000 barils par jour (bpd) pour le mois d'avril.

* Selon JPMorgan, les exportations de brut par le détroit d'Ormuz sont tombées à environ 4 millions de barils par jour, contre 16 millions habituellement, les flux étant limités aux barils iraniens en raison de l'assèchement du trafic des pétroliers

* Selon JPMorgan, les producteurs du Golfe disposent d'une capacité de stockage et de transport par pétrolier suffisante pour couvrir 25 jours d'interruption de l'approvisionnement.

* La banque a déclaré qu'une restriction de 3 à 4 semaines dans le détroit d'Ormuz pourrait forcer le Conseil de coopération du Golfe à interrompre sa production et faire passer le prix du Brent au-dessus de 100 dollars le baril.

* Les analystes de la Société Générale ont déclaré lundi que le scénario le plus probable pour les prix du pétrole est un pic de courte durée suivi d'un retracement partiel, les marchés jugeant crédible la continuité de l'approvisionnement

* Bernstein a relevé son hypothèse de prix du pétrole Brent pour 2026 de 65 à 80 dollars le baril, mais prévoit que les prix atteindront 120 à 150 dollars dans le cas extrême d'un conflit prolongé.

* Vikas Dwivedi, stratège mondial en matière d'énergie chez Macquarie Group, a déclaré que le monde pourrait supporter la fermeture du détroit d'Ormuz pendant une ou deux semaines, mais que l'impact sur le prix du pétrole augmenterait rapidement après une troisième semaine et définitivement après une quatrième.