Les prix du pétrole grimpent de 2 % après que les États-Unis ont abattu un drone iranien, sur fond d'inquiétudes concernant des bateaux armés

Les prix du pétrole augmentent après l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran

L'accord commercial entre les États-Unis et l'Inde suscite des espoirs pour la demande mondiale d'énergie

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a un impact sur les prix du pétrole, les sanctions sont maintenues

Les prix du pétrole ont grimpé d'environ 2 % mardi après que les États-Unis ont abattu un drone iranien qui s'approchait d'un porte-avions américain et que des bateaux armés se sont approchés d'un navire battant pavillon américain dans le détroit d'Ormuz, ravivant les craintes que les pourparlers visant à désamorcer les tensions entre les États-Unis et l'Iran ne soient perturbés.

Le prix à terme du Brent LCOc1 a augmenté de 1,03 $, soit 1,6 %, pour s'établir à 67,33 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 1,07 $, soit 1,7 %, pour s'établir à 63,21 $.

Lundi, les deux indices de référence du brut ont chuté de plus de 4% après que le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington. Mais mardi, l'armée américaine a abattu un drone iranien qui s'était approché "agressivement" du porte-avions Abraham Lincoln en mer d'Arabie. Dans le détroit d'Ormuz, entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, un groupe de canonnières iraniennes s'est approché d'un pétrolier battant pavillon américain au nord d'Oman, ont indiqué mardi des sources maritimes et une société de conseil en sécurité.

L'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats arabes unis, le Koweït et l'Irak, membres de l'OPEP, exportent la majeure partie de leur brut par le détroit, principalement vers l'Asie.

"L'effort diplomatique visant à éviter une frappe militaire américaine en Iran est en train de s'effondrer... il semblerait que (des éléments en Iran) fassent de leur mieux pour saboter le processus en ce moment", a déclaré Bob Yawger, directeur des contrats à terme sur l'énergie chez Mizuho, dans une note.

L'Iran était le troisième producteur de brut de l'OPEP en 2025, selon les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie.

"L'importance de l'Iran sur les marchés pétroliers va bien au-delà de son propre profil de production. Le poids géopolitique du pays est ancré dans sa position stratégique, son influence sur la dynamique de la sécurité régionale et sa capacité à perturber les infrastructures énergétiques critiques et les voies de transit", a déclaré Jorge Leon, vice-président senior et responsable de l'analyse géopolitique au sein du cabinet de conseil Rystad Energy. Les Émirats arabes unis, puissance régionale, ont exhorté mardi l'Iran et les États-Unis à profiter de la reprise des négociations nucléaires cette semaine pour sortir de l'impasse qui a conduit à des menaces mutuelles de frappes aériennes. L'Iran, quant à lui, exige que les négociations avec les États-Unis se tiennent cette semaine à Oman et non en Turquie , et qu'elles se limitent à des discussions bilatérales sur les questions nucléaires, ce qui laisse planer le doute sur le fait que la réunion se déroulera comme prévu.

LA RUSSIE ET L'INDE

Plus tôt dans la journée de mardi, les prix du pétrole ont été soutenus par un accord commercial entre les États-Unis et l'Inde, qui a fait naître l'espoir d'une augmentation de la demande mondiale d'énergie, tandis que la poursuite des attaques de la Russie contre l'Ukraine a fait naître l'inquiétude que le pétrole de Moscou resterait sanctionné plus longtemps. La décision de Trump de réduire les droits de douane sur les importations indiennes a redonné le moral aux exportateurs et aux décideurs politiques, même si les détails de l'accord restent peu nombreux. Lundi, M. Trump a annoncé un accord commercial avec l'Inde pour réduire les droits de douane de 50 % à 18 % en échange de l'arrêt des achats de pétrole russe et de l'abaissement des barrières commerciales par New Delhi. L'Inde est l'une des plus grandes économies du monde et l'un des plus grands importateurs de pétrole.

Bien que l'accord puisse sembler positif pour le pétrole, "l'impact à court terme sera probablement un rabais supplémentaire sur les barils de brut russe qui n'affectera probablement pas la sortie des cargaisons de l'ombre sur le marché mondial", a déclaré le cabinet de conseil en énergie Ritterbusch and Associates. En Ukraine, le président Volodimir Zelensky a accusé mardi la Russie de profiter de une trêve énergétique soutenue par les États-Unis pour stocker des munitions et les utiliser pour attaquer l'Ukraine un jour avant les pourparlers de paix.

L'attaque de cette nuit a privé de chauffage certaines villes, dont la capitale Kyiv, alors que les négociateurs ukrainiens se rendaient à Abou Dhabi pour un deuxième cycle de négociations trilatérales sous l'égide des États-Unis, prévu mercredi et jeudi.

Tout retard dans la fin de la guerre en Ukraine maintiendrait probablement les prix du pétrole à un niveau élevé en raison des sanctions limitant les exportations de pétrole de la Russie en place à la suite de l'invasion de Moscou en 2022.

En 2025, la Russie était le troisième producteur mondial de brut, derrière les États-Unis et l'Arabie saoudite, selon les données de l'EIA.