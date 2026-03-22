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Les prix du pétrole continueront d'augmenter lundi en raison de l'escalade de la guerre au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 22/03/2026 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump donne un ultimatum de 48 heures à l'Iran pour rouvrir Ormuz

* Trump menace d'anéantir les centrales électriques iraniennes

* L'Iran répondra par des attaques contre les installations énergétiques et de dessalement du Golfe

* Le pétrole a clôturé vendredi à un niveau proche de son plus haut niveau depuis 4 ans

(Mise à jour des prix de règlement)

Les prix du pétrole devraient continuer à augmenter lundi, après avoir clôturé avant le week-end à leur plus haut niveau depuis près de quatre ans, suite aux menaces américaines et iraniennes de cibler les installations énergétiques , ont déclaré les analystes dimanche.

Le président américain Donald Trump a menacé samedi de "détruire" les centrales électriques iraniennes si Téhéran ne rouvrait pas complètement le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, une escalade significative à peine un jour après avoir parlé de "mettre un terme" à la guerre, qui en est maintenant à sa quatrième semaine.

L'Iran a averti dimanche qu'il attaquerait les infrastructures liées aux États-Unis, y compris les installations énergétiques et de dessalement dans le Golfe, si M. Trump mettait sa menace à exécution.

Vendredi, les contrats à terme de Brent pour mai LCOc1 se sont établis en hausse de 3,26% à 112,19 dollars le baril, au plus haut depuis juillet 2022.

"La menace du président Trump a placé une bombe à retardement de 48 heures d'incertitude élevée sur les marchés", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG. Si l'ultimatum n'est pas retiré, les prix du pétrole monteront en flèche lundi, a-t-il ajouté.

"Cela signifie clairement que l'escalade se poursuivra et que les prix du pétrole augmenteront. Certains pensent toutefois à tort que l'Iran pourrait céder", a déclaré Amrita Sen, fondatrice d'Energy Aspects. "Trump essaie de montrer qu'il peut surpasser l'escalade et cette façon de faire se termine par une terre brûlée pour les infrastructures du Golfe"

L'Iran a attaqué des ports et des raffineries en Arabie saoudite, au Koweït, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et au Qatar en représailles à des attaques contre ses infrastructures. La fermeture d'Ormuz a entraîné la perte de quatre jours entiers d'approvisionnement mondial, soit quelque 440 millions de barils, au cours des 22 jours de guerre jusqu'à présent.

Jusqu'à présent, Téhéran s'est abstenu d'attaquer les grandes usines de dessalement d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, qui assurent l'approvisionnement en eau de millions de personnes.

Selon l'Atlantic Council, des dommages importants à ces installations pourraient rendre certaines villes du Golfe inhabitables en l'espace de quelques semaines et entraîner des évacuations massives ainsi que des pannes d'électricité en cascade.

Le Brent a gagné environ 8,8 % la semaine dernière, tandis que le WTI, le premier mois, a baissé d'environ 0,4 % par rapport à la clôture de vendredi dernier. Mercredi, la décote du WTI par rapport au Brent a atteint son niveau le plus élevé depuis 11 ans .

Le rétablissement des approvisionnements en provenance du Golfe du Moyen-Orient pourrait prendre jusqu'à six mois, a déclaré Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie, au Financial Times vendredi.

L'administration Trump envisage d'occuper ou de bloquer l'île iranienne de Kharg afin de faire pression sur l'Iran pour qu'il rouvre le détroit d'Ormuz, a rapporté Axios vendredi.

Guerre en Iran

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