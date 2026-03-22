Cuba touchée par une deuxième panne de courant nationale en moins d'une semaine

Dans une rue de La Havane privée d'électricité, le 21 mars 2026 ( AFP / Yamil LAGE )

Cuba est affectée samedi soir par sa deuxième panne de courant nationale en moins d'une semaine, a annoncé le ministère de l'Energie de l'île sous embargo pétrolier américain.

"Le réseau électrique national a subi une panne totale. Les procédures de rétablissement sont déjà en cours de mise en œuvre", a écrit le ministère sur le réseau social X.

Cette coupure est la septième en près d'un an et demi. Selon la compagnie d'électricité du pays, l'arrêt d'une unité de la centrale thermique de Nuevita (centre) a provoqué "un effet domino sur les machines qui étaient en service", et abouti à la déconnexion du réseau électrique national.

A la tombée de la nuit, La Havane est plongée dans l'obscurité. Dans les rues, des passants s'éclairent à l'aide de lampes de poche ou de leurs téléphones portables.

Dans le quartier touristique de la vieille ville, des musiciens jouent des airs dans quelques restaurants restés ouverts grâce à leurs groupes électrogènes. D'autres établissements ont fermé leurs portes dès le coucher du soleil.

La production d'électricité à Cuba repose sur un réseau de huit centrales thermiques vieillissantes, dont certaines ont plus de 40 ans d'exploitation, qui subissent de fréquentes pannes ou doivent être mises à l'arrêt pour des cycles de maintenance.

Le pays de 9,6 millions d'habitants avait déjà connu une panne générale de plus de 24 heures les 16 et 17 mars. Les coupures de courant de plusieurs heures sont par ailleurs quotidiennes, surtout dans les campagnes.

Cette nouvelle panne générale survient alors qu'un convoi d'aide internationale a commencé à arriver à La Havane cette semaine, apportant à l'île des fournitures médicales, de la nourriture, de l'eau et des panneaux solaires.

- "Insupportable" -

Le visage épuisé, certains habitants de La Havane expriment leur colère.

"C'est devenu insupportable. Cela fait moins d'une semaine que nous avons vécu une situation similaire, on en a déjà assez", se plaint à l'AFP Ofelia Oliva, 64 ans, qui rentre chez elle après avoir renoncé à rendre visite à sa fille.

Dans une rue de La Havane privée d'électricité, le 21 mars 2026 ( AFP / Yamil LAGE )

Le chauffeur de taxi Nilo López, 36 ans, est lui aussi mécontent. "Je me demande si nous allons passer toute notre vie comme ça, parce qu'on ne peut pas vivre ainsi", peste-t-il.

Meiven Rodriguez, 40 ans, a quant à lui décidé de continuer à vendre des cigarettes dans sa petite boutique en s'éclairant avec son téléphone mobile.

"Il faut bien le faire, sinon comment on va ramener un peu d'argent à la maison?", interroge-t-il.

Le gouvernement cubain affirme que les sanctions américaines l'empêchent de réparer son infrastructure électrique vétuste, mais des économistes relèvent aussi le sous-investissement chronique de l'Etat dans ce secteur.

Depuis plus de deux mois, les livraisons de pétrole en provenance du Venezuela, principal fournisseur de La Havane, sont interrompues et l'administration du président américain Donald Trump menace de sanctionner tout pays qui enverrait du pétrole à Cuba.

Pour justifier sa politique, Washington invoque une "menace exceptionnelle" que ferait peser Cuba, île caribéenne située à seulement 150 km des côtes de la Floride, sur la sécurité des Etats-Unis.

La Havane accuse en retour Donald Trump de vouloir "asphyxier" l'économie du pays, sous embargo américain depuis 1962 et qui a subi ces dernières années un renforcement des sanctions américaines.

Les coupures d'électricité, ainsi que les pénuries alimentaires, de médicaments et d'autres produits de première nécessité attisent la frustration des Cubains. Il y a une semaine, un groupe de manifestants a pris d'assaut le siège du Parti communiste cubain dans une ville du centre de l'île.