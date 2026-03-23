Les prix du pétrole chutent de 10 % en raison des négociations entre les États-Unis et l'Iran et du report par Donald Trump des frappes sur les centrales électriques iraniennes

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* Les prix du pétrole chutent de 10 % après que Trump a reporté les frappes contre l'Iran

* La crise du Moyen-Orient est pire que les chocs pétroliers des années 1970, selon Fatih Birol de l'AIE

* L'approvisionnement mondial en pétrole est perturbé, les États-Unis renoncent aux sanctions contre le pétrole russe et iranien

(Ajout des derniers prix, modification du lieu d'origine de la dépêche de Londres à New York) par Scott DiSavino

Les prix du pétrole ont chuté d'environ 10% pour atteindre leur plus bas niveau en une semaine lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il reporterait toute frappe militaire contre les centrales électriques iraniennes pendant cinq jours après des discussions constructives, quelques heures avant une date limite qui menaçait une nouvelle escalade dans le conflit qui dure depuis quatre semaines.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 11,64 dollars, soit 10,4 %, à 100,55 dollars le baril à 10 h 19 EDT (1419 GMT), tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a perdu 9,66 dollars, soit 9,8 %, à 88,57 dollars.

Les variations extrêmes des prix au cours des dernières semaines - le Brent a clôturé à son plus haut niveau depuis juillet 2022 vendredi - ont porté la volatilité historique ou réelle des contrats à terme de clôture à clôture à 30 jours des deux indices de référence du pétrole brut à ses plus hauts niveaux depuis avril 2022.

Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis avaient eu des entretiens avec l'Iran et que les deux parties avaient "des points d'accord majeurs". Plus tôt dans la journée, le président a déclaré avoir donné l'ordre de reporter de cinq jours les frappes contre les centrales électriques iraniennes.

Les Gardiens de la révolution iraniens avaient déclaré qu'ils attaqueraient les centrales électriques d'Israël et celles qui alimentent les bases américaines dans la région du Golfe si les États-Unis mettaient à exécution la menace de Donald Trump d'"anéantir" le réseau électrique iranien.

La guerre a déjà endommagé d'importantes installations énergétiques dans le Golfe et interrompu la navigation dans le détroit d'Ormuz, où transitent environ 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Les analystes ont estimé la perte de la production pétrolière du Moyen-Orient entre 7 et 10 millions de barils par jour (bpd). La crise au Moyen-Orient est pire que les deux chocs pétroliers des années 1970 réunis , a déclaré lundi Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

La pénurie d'approvisionnement a conduit à une levée temporaire des sanctions américaines sur le pétrole russe et iranien déjà en mer. Les raffineurs indiens prévoient de recommencer à acheter du pétrole iranien, tandis que les raffineurs d'autres pays d'Asie étudient la possibilité de le faire, ont déclaré des négociants à Reuters. Le raffineur public chinois Sinopec 600028.SS n'a pas l'intention d'acheter du pétrole iranien mais fait pression pour obtenir l'autorisation de puiser dans les réserves de l'État, a déclaré un cadre supérieur lundi, quelques jours après que les États-Unis ont levé les sanctions imposées aux acheteurs d'une partie du brut iranien.

DANS LE MONDE En Russie , le port d'Ust-Luga, sur la mer Baltique, a repris ses chargements de pétrole après la levée d'une alerte aux attaques de drones, selon des sources industrielles, tandis que le port voisin de Primorsk est resté fermé après les frappes aériennes, aggravant ainsi les pénuries mondiales. En Libye , le champ pétrolier d'El Feel est à l'arrêt depuis jeudi, après que la compagnie pétrolière nationale National Oil Corporation (NOC) a utilisé son oléoduc pour transporter le brut du champ de Sharara, l'oléoduc de ce dernier ayant été endommagé par un incendie, ont déclaré deux ingénieurs d'El Feel. La production devrait reprendre d'ici une semaine à dix jours, a déclaré l'un des ingénieurs. Aux États-Unis, le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran , a déclaré lundi qu'il était trop tôt pour dire quel serait l'impact sur l'inflation du choc des prix de l'énergie provoqué par la guerre en Iran et qu'il pensait toujours que des baisses de taux étaient justifiées pour soutenir le marché de l'emploi.

Les banques centrales comme la Fed utilisent les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation. La baisse des taux d'intérêt, qui réduit les coûts d'emprunt des consommateurs, peut stimuler la croissance économique et la demande de pétrole. La Banque du Japon , quant à elle, prépare le terrain pour des modifications de sa politique en avril, en maintenant la possibilité d'une augmentation des taux d'intérêt à court terme alors que la faiblesse du yen et le conflit au Moyen-Orient font peser des pressions inflationnistes sur l'économie. Le gouvernement japonais envisage d'intervenir sur les marchés à terme du pétrole brut alors que la crise du Moyen-Orient entraîne une forte hausse des prix de l'énergie, ont indiqué des sources du marché lundi. En Chine , les responsables gouvernementaux ont exhorté toutes les parties impliquées dans le conflit au Moyen-Orient, en particulier les États-Unis et Israël, à cesser les opérations militaires, mettant en garde contre un "cercle vicieux" dans une guerre qui, selon les analystes, pourrait saper la croissance mondiale et affaiblir la demande pour les exportations chinoises. La Chine a pris des mesures pour atténuer l'impact de la hausse des prix des carburants lundi, en augmentant le plafond des prix réglementés pour l'essence et le diesel au détail, mais en limitant l'augmentation à environ la moitié de ce qui serait normalement appliqué dans le cadre du mécanisme de fixation des prix du gouvernement.