Les prix du pétrole augmentent suite aux attaques contre l'Arabie saoudite, éclipsant l'accord de Trump sur le diesel

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(Mise à jour des cours et de l'activité du marché jusqu'à la clôture, avec les commentaires des analystes)

* Trump annonce un cessez-le-feu énergétique entre la Russie et l'Ukraine

* Les Houthis ont attaqué l'aéroport de Riyad ce week-end

* Deux attaques contre des pétroliers signalées ce week-end

* Les grands groupes énergétiques rétablissent la production pétrolière dans le golfe du Mexique

par Laila Kearney et Shadia Nasralla

Les cours du pétrole ont progressé de près de 2 dollars le baril lundi, les attaques contre l’Arabie saoudite l’emportant sur les perspectives d’une augmentation de l’offre, alors même que le président américain Donald Trump saluait la reprise des exportations russes de diesel et le cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine concernant les cibles énergétiques.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en hausse de 1,93 dollar, soit 1,8 %, à 106,65 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis le 15 septembre. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a clôturé à 93,74 dollars le baril, en hausse de 1,89 dollar, soit 2 %.

Les Houthis, proches de l’Iran, ont revendiqué une frappe perpétrée samedi contre l’aéroport international de Riyad, qui a fait 13 morts et plus de 300 blessés. D’autres attaques ont eu lieu dimanche, intensifiant un conflit qui pourrait entraver davantage l’approvisionnement en pétrole brut provenant de l’un des plus grands producteurs mondiaux.

"L’attaque choquante perpétrée par les Houthis à l’aide de missiles contre l’aéroport de Riyad, en Arabie saoudite, va manifestement entraîner une escalade des représailles contre les Houthis au Yémen", a déclaré l’investisseur et analyste Louis Navellier dans une note. "À l’heure actuelle, les raffineries saoudiennes fonctionnent, mais cinq d’entre elles ont été temporairement fermées lorsqu’un oléoduc menant à la mer Rouge a été interrompu à la suite d’attaques de missiles."

D’autres attaques contre des pétroliers traversant le détroit d’Ormuz ont été signalées ce mois-ci, menaçant de freiner la reprise des exportations de brut du Moyen-Orient observée en septembre.

Un pétrolier a été frappé par un drone à proximité de Sohar, en Oman, tandis qu’un autre a été endommagé lors de son passage dans le détroit d’Ormuz, a indiqué le service britannique des opérations commerciales maritimes (UK Maritime Trade Operations).

"Le sentiment d’un certain retour à la normale concernant les exportations via le détroit d’Ormuz a été anéanti la semaine dernière. Les nouvelles attaques des Houthis contre l’Arabie saoudite sont venues s’ajouter à cela et ont contribué à faire grimper les prix", a déclaré Bjarne Schieldrop, analyste en matières premières chez SEB.

"Il faudra de plus en plus faire des choix difficiles quant à ce qu’il faut défendre: les infrastructures pétrolières, les installations militaires, les palais royaux, les aéroports civils ou autres."

Dans une note, Goldman Sachs a relevé ses prévisions concernant le prix du Brent pour décembre, le faisant passer de 85 à 90 dollars le baril, et estimant la prime de risque à un peu plus de 20 dollars le baril.

Les cours du WTI, a-t-il ajouté, devraient rester inférieurs à ceux du Brent en raison des coûts de transport élevés entre les États-Unis et l’Europe, et s’établir en moyenne à 81 dollars en décembre 2026 et à 73 dollars en 2027.

Dans le golfe du Mexique , les géants de l’énergie Shell SHEL.L , Chevron CVX.N et BP BP.N cherchaient à redéployer leur personnel et à rétablir la production sur leurs plateformes après que l’ouragan Isaias eut touché terre tôt samedi matin.

ENCORE DU DIESEL RUSSE

Les contrats à terme sur le gazole à l’ICE LGOc1 ont chuté de 2,3 % à 1 449 dollars la tonne métrique après que Donald Trump a déclaré vendredi que la Russie allait fournir immédiatement plus de 300 000 tonnes métriques (2,25 millions de barils) de diesel aux marchés américains et mondiaux, et que d’autres livraisons suivraient ultérieurement.

"Ces livraisons se dérouleront progressivement d’ici la fin de l’année et les quantités attendues au cours du mois prochain ne semblent pas de nature à exercer une pression à la baisse supplémentaire significative sur les prix", a déclaré l’analyste Jim Ritterbusch, de Ritterbusch and Associates en Floride, qui a précisé qu’il ne s’attendait pas à une baisse de prix notable d’ici les élections de mi-mandat aux États-Unis, prévues dans trois semaines.

"L’impact immédiat de cet accord est incertain, car la capacité de raffinage de la Russie a été fortement réduite", a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM. "Cependant, Moscou a partiellement levé son interdiction d’exporter du diesel, autorisant la mise sur le marché international de 500 000 tonnes (soit environ 3,7 millions de barils) — ce qui équivaut à peu près à une journée de consommation aux États-Unis et à environ 13 % de la demande mondiale."

Trump a également annoncé de manière inattendue dimanche que l’Ukraine et la Russie s’étaient mises d’accord sur un cessez-le-feu concernant les infrastructures énergétiques. Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelenskiy a accusé la Russie d’avoir violé le cessez-le-feu énergétique lundi, tandis que la Russie n’a fait aucun commentaire.

Fatih Birol , de l’Agence internationale de l’énergie, a déclaré que tous les membres devaient évaluer si des livraisons supplémentaires de gazole étaient nécessaires et que les pays qui n’avaient pas encore livré intégralement les volumes promis devaient accélérer leurs livraisons, en donnant la priorité au gazole.