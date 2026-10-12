Wall Street opte pour la prudence avant l'inflation et les résultats d'entreprises

A trader works on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) at the opening bell in New York on March 18, 2026. Wall Street stocks dipped early Wednesday after data showing an unexpected jump in producer inflation added to anxiety about a Federal Reserve decision later in the day. ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi, la publication prochaine de l'inflation américaine et de nombreux résultats d'entreprises incitant les investisseurs à rester prudents.

Le Dow Jones a pris 0,38% tandis que l'indice Nasdaq a cédé 0,44% et l'indice élargi S&P 500 est resté à l'équilibre (-0,06%).

"Les investisseurs retiennent en quelque sorte leur souffle dans l'attente d'une confirmation que le marché avait raison d'atteindre un nouveau record historique" il y a quelques jours, estime Sam Stovall, analyste pour le cabinet CFRA contacté par l'AFP.

Sur le plan macroéconomique, sont attendus - respectivement mercredi et jeudi - l'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis pour le mois de septembre et son équivalent côté producteurs (PPI).

"Si les données sur l'inflation continuent de surprendre par leur vigueur, ce ne serait pas une bonne chose, car pour l'instant, Wall Street estime que la Fed (la banque centrale américaine, ndlr) ne relèvera pas ses taux lors de sa réunion d'octobre", juge Sam Stovall.

La Réserve fédérale a engagé le mois dernier un rehaussement de ses taux directeurs pour freiner la hausse des prix. Les investisseurs attendent pour le moment un statu quo lors de la prochaine réunion, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Un chamboulement dans ces attentes pourrait pénaliser le marché boursier, un environnement monétaire plus restrictif étant de nature à peser sur les bénéfices des entreprises.

Pour le moment, les sociétés américaines continuent de croître. Les bénéfices des membres du S&P 500 sont attendus en hausse de 30% au troisième trimestre, selon les calculs de Fiora Cincotta, analyste de Forex.com.

Les grandes banques américaines (JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley) ouvriront le bal de la période de résultats cette semaine.

Le laboratoire pharmaceutique Johnson & Johnson, le fonds d'investissement BlackRock et l'assureur santé UnitedHealth doivent aussi partager leurs performances trimestrielles dans les prochains jours.

Si les attentes pour les résultats et les prévisions sont "assez élevées", les entreprises doivent même les dépasser pour espérer être récompensées en Bourse, estime Sam Stovall, car "les estimations informelles sont probablement supérieures aux prévisions officielles".

Atteindre tout juste les espérances, ou les manquer, pourrait donc être nettement sanctionné.

Lundi, Wall Street ne s'est pas montrée chamboulée par les nombreuses attaques houthies en Arabie saoudite, qui ont fait grimper les cours du pétrole.

Les opérateurs restent aussi confus après l'annonce unilatérale lancée par Donald Trump d'un "cessez-le-feu énergétique" entre l'Ukraine et la Russie.

Le marché obligataire, thermomètre des anticipations d'inflation et des inquiétudes liées aux prix de l'énergie, est resté fermé en raison d'un jour férié (Colombus Day).

A la cote, l'agence américaine de photos Getty Images a dévissé (-68%) après avoir annoncé un accord de restructuration de sa dette et le retrait de sa cotation.

Le spécialiste des logiciels Salesforce a pris 2,09% à 233,92 dollars après que les analystes de Bank of America ont relevé leur recommandation d'achat, estimant que le développement de l'intelligence artificielle (IA) ne présentait pas une menace pour l'entreprise.

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