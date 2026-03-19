Les prix du gaz et du pétrole s'envolent avec l'escalade au Moyen-Orient

Les prix du gaz et du pétrole s'envolent jeudi, sous l'effet d'une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient, alors que des frappes aériennes iraniennes ont visé des installations énergétiques des pays du Golfe.

Le contrat à terme néerlandais sur le hub TTF, référence des prix du gaz pour l'Europe TFMBMc1 , avance de plus de 24% pour atteindre 68 euros par mégawattheure (MWh) vers 08h08 GMT.

Sur les marchés pétroliers, le cours du Brent LCOc1 , principale référence en Europe, prend 5,89% à 113,70 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 avance de 1,01% à 97,29 dollars.

Le conflit au Moyen-Orient s'est intensifié depuis que l'Iran a accusé Israël d'avoir attaqué mercredi ses installations énergétiques à Pars Sud et, en représailles, a lancé des attaques contre des gisements de gaz et de pétrole dans la région du Golfe.

Les frappes aériennes iraniennes ont causé depuis mercredi d'importants dégâts à la plus grande usine de gaz au monde, située au Qatar et ont également pris pour cible une raffinerie d'Aramco-ExxonMobil en Arabie saoudite.

Elles ont également contraint les Émirats arabes unis à fermer des installations gazières et ont provoqué des incendies dans deux raffineries koweïtiennes.

L'une des unités opérationnelles des raffineries Mina al-Ahmadi et Mina Abdullah de la Kuwait Petroleum Corporation a été prise pour cible par des drones, provoquant des incendies sur les deux sites, a rapporté l'agence de presse officielle.

QatarEnergy a précisé mercredi que les attaques de missiles iraniens sur Ras Laffan, site des principales opérations de traitement de gaz naturel liquéfié (GNL) du pays, avaient causé des "dégâts considérables".

Les Émirats arabes unis ont pour leur part fermé des installations gazières après avoir intercepté des missiles tôt jeudi matin.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'Israël s'était "violemment emporté", pour expliquer l'attaque de mercredi contre le gisement de gaz iranien, écartant toutefois la possibilité que l'Etat hébreu mène d'autres attaques similaires à moins de représailles de la part de Téhéran.

Les perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz lié au conflit ont également provoqué un choc sur les marchés pétroliers au cours des derniers semaines, et conduit une série de grands producteurs à réduire leurs approvisionnements.

(Reportage Yomna Ehab, Jaidaa Taha, Marwa Rashad, Florence Tan, Hatem Maher, Yousef Saba et Jana Choukeir; version française Diana Mandiá)