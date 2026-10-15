Les prix des jouets aux États-Unis s'envolent à l'approche des fêtes de fin d'année, sous l'effet des droits de douane et de la guerre avec l'Iran

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* Les prix des jouets augmentent plus rapidement que ceux des autres produits à l'approche des fêtes

* Un sondage Reuters/Ipsos révèle que 21 % des personnes interrogées approuvent la manière dont Trump gère les questions liées au coût de la vie

* Les droits de douane américains sur les produits chinois sont passés de 145 % à 30 % en mai 2025

par Danielle Kaye

Les consommateurs américains, à court d’argent, voient leur budget d’achats se resserrer en cette période des fêtes, frappés de plein fouet par le double coup dur des droits de douane et des coûts énergétiques élevés.

Alors que l’inflation globale progresse lentement, les prix des jouets s’envolent, avec une hausse de 6,6 % au cours de l’année écoulée, selon les dernières données sur l’inflation à la consommation aux États-Unis. D’autres produits dont la fabrication dépend à la fois des importations et du pétrole affichent également des prix plus élevés.

L’industrie du jouet, qui fabrique en Chine la majorité des produits vendus aux États-Unis, reste exposée aux revirements de la politique tarifaire de l’administration Trump. Parallèlement, les jouets sont en grande partie fabriqués à partir de plastiques dérivés de combustibles fossiles, ce qui signifie que la hausse des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient contribue probablement aussi au choc des prix auquel les consommateurs seront confrontés dans les rayons des magasins.

« Ces deux problèmes semblent se répercuter sur les prix », a déclaré David Silverman, directeur senior chez Fitch Ratings, spécialisé dans les entreprises de distribution et de consommation. « L’impact du conflit avec l’Iran sur les coûts des matières premières et les frais de transport persistera certainement au cours des prochains trimestres. »

Les prix des vêtements et des chaussures ont également augmenté en septembre, selon le rapport américain sur l’indice des prix à la consommation . Mais la hausse des prix des jouets a été plus marquée que dans les autres catégories de consommation, alors même que les Américains commencent à dresser leurs listes de cadeaux pour les fêtes. Les prix des jouets ont augmenté de 4,2 % par rapport à août, après correction des variations saisonnières.

Peu après son retour à la Maison Blanche et l’imposition de droits de douane massifs sur les importations en provenance de Chine, le président Donald Trump a reconnu, en avril 2025, que ses politiques tarifaires pourraient faire grimper les prix pour les consommateurs. À l’époque, il avait suscité une vive polémique en suggérant que les enfants pourraient avoir “deux poupées au lieu de 30”.

Depuis lors, sa cote de popularité a fortement chuté, notamment sur les questions économiques. Un sondage Reuters/Ipsos réalisé jusqu'au 5 octobre a montré que seuls 21 % des électeurs approuvaient la manière dont Trump gérait les questions liées au coût de la vie, tandis que 67 % la désapprouvaient.

Les droits de douane américains sur les produits chinois ont été allégés depuis le taux initial de 145 % fixé par l’administration Trump, qui est ensuite tombé à 30 % en mai 2025. Les États-Unis et la Chine ont également conclu un accord fin septembre visant à réduire les droits de douane sur 30 milliards de dollars de marchandises importées et exportées .

Mais les prix actuels reflètent encore les répercussions de la hausse des droits de douane, a déclaré Jay Foreman, directeur général de Basic Fun, une entreprise de jouets basée en Floride qui fabrique les camions Tonka et les Care Bears. L’industrie du jouet s’est basée sur ces taux l’année dernière pour fixer le prix des produits qui ont été mis en rayon cet automne, a-t-il expliqué.

“Les droits de douane alourdissent sensiblement le coût des jouets et d’autres produits”, a ajouté Foreman. “Leur réduction aujourd’hui permettra, à terme, de faire baisser le prix des jouets, à condition que d’autres problèmes mondiaux s’apaisent, comme les différentes guerres qui font grimper les coûts du carburant et des matières premières.”

Le fabricant de Barbie, Mattel MAT.O , “constate certaines pressions inflationnistes modérées liées aux événements au Moyen-Orient”, a déclaré le directeur financier Paul Ruh lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en août, après avoir indiqué que les coûts liés aux droits de douane avaient pesé sur les marges du fabricant de jouets . Hasbro

HAS.O a absorbé “des coûts de production plus élevés”, a déclaré la directrice financière Gina Goetter en juillet.

Les deux entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant les facteurs influençant leurs prix.