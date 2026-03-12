Les prix de l'hélium montent en flèche alors que l'arrêt de la production qatarie de GNL met en évidence la fragilité de la chaîne d'approvisionnement

Les perturbations du traitement du gaz naturel du Qatar dues à la guerre en Iran ont fait grimper en flèche les prix de l'hélium, révélant la fragilité d'un marché petit mais essentiel qui soutient des industries allant des semi-conducteurs à l'imagerie médicale.

Selon Phil Kornbluth, président de Kornbluth Helium Consulting, les prix au comptant de l'hélium ont doublé depuis le début de la crise au Moyen-Orient, les acheteurs s'efforçant de sécuriser l'approvisionnement.

La semaine dernière, le géant de l'énergie QatarEnergy, deuxième exportateur mondial de GNL, a annoncé l'arrêt de la production de son installation de 77 millions de tonnes par an (mtpa) et a déclaré la force majeure sur les expéditions de GNL , dans le cadre du conflit.

L'hélium étant extrait en tant que sous-produit du traitement du gaz naturel, toute interruption de la production de GNL réduit directement l'approvisionnement en hélium.

Le ministre qatari de l'énergie, Saad al-Kaabi, a déclaré la semaine dernière au Financial Times qu'il faudrait "des semaines, voire des mois" pour que les livraisons reviennent à la normale, même si le conflit prenait fin immédiatement.

Le Qatar est un fournisseur essentiel et non marginal.

Les données de l'U.S. Geological Survey montrent que le pays a produit environ 63 millions de mètres cubes d'hélium en 2025, sur environ 190 millions de mètres cubes à l'échelle mondiale, ce qui représente près d'un tiers de l'offre mondiale.

"Si ces conditions (perturbation de l'approvisionnement) persistent, le marché manquera effectivement d'environ 5,2 millions de mètres cubes d'hélium par mois", a déclaré Aleksandr Romanenko, directeur général de la société d'études de marché IndexBox.

Cette perturbation se répercute sur un marché dont les capacités de production et de stockage sont limitées, ce qui laisse peu d'alternatives à court terme aux acheteurs.

Le principal fournisseur d'hélium du Japon, Iwatani

8088.T , a déclaré qu'il avait jusqu'à présent maintenu un approvisionnement stable à ses clients, y compris les fabricants de semi-conducteurs, en partie parce qu'il s'approvisionne également en hélium aux États-Unis et qu'il maintient des stocks au Japon et aux États-Unis.

UN MARCHÉ FONDÉ SUR DES CONTRATS ET NON SUR LA TRANSPARENCE

Les marchés de l'hélium fonctionnent très différemment de la plupart des matières premières.

La majeure partie de l'offre est vendue dans le cadre de contrats à long terme plutôt que sur un marché au comptant transparent, ce qui signifie que les signaux de prix émergent souvent lentement, même si l'offre se resserre.

Cette opacité rend difficile la découverte des prix, mais des signes de resserrement de l'offre ont déjà commencé à apparaître.

"Les premières indications montrent que les prix au comptant ont déjà augmenté d'environ 50 %", a déclaré Anish Kapadia, directeur général de la société d'études de marché AKAP Energy.

"En cas d'interruption prolongée, les prix pourraient augmenter fortement et atteindre à nouveau les sommets de pénurie antérieurs, soit plus de 2 000 dollars par millier de pieds cubes."

Selon M. Romanenko, une interruption de 30 jours pourrait faire grimper les prix de l'hélium livré de 10 à 20 %, tandis qu'une interruption de 60 à 90 jours pourrait faire grimper les prix de 25 à 50 %, en particulier pour les acheteurs qui n'ont pas de contrats d'approvisionnement à long terme.

Les propriétés physiques de l'hélium constituent une autre contrainte. Le gaz est généralement expédié sous forme liquide et s'évapore progressivement pendant le transport.

"C'est un produit de base, mais il a aussi une durée de vie", a déclaré Chris Bakker, directeur général du développeur d'hélium Avanti AVN.V .

"Lorsque vous le liquéfiez, et c'est ainsi qu'il est expédié dans le monde entier, vous avez théoriquement 45 jours pour le livrer à l'utilisateur final."

LES INDUSTRIES CRITIQUES EN PREMIÈRE LIGNE

Si l'offre se resserre davantage, les fournisseurs donnent généralement la priorité aux secteurs clés lorsqu'ils allouent des volumes en cas de force majeure.

Selon M. Kornbluth, les industries telles que les systèmes médicaux d'IRM et les fusées recevraient probablement 100 % de leurs besoins, tandis que les fabricants de semi-conducteurs en recevraient 95 %.

Les utilisations moins prioritaires, telles que le soudage, les équipements de plongée et les ballons de baudruche, subiraient probablement des réductions plus importantes.

La semaine dernière, Kim Young-bae, membre du parti au pouvoir en Corée du Sud, a averti que la guerre américano-israélienne contre l'Iran pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux essentiels à la fabrication des semi-conducteurs, en donnant l'exemple de l'hélium.

Cette hiérarchie reflète le rôle de l'hélium dans les technologies où les substituts sont limités.

Les entreprises de gaz industriels qui s'approvisionnent en hélium au Qatar, notamment Air Liquide, Linde LIN.DE et Air Products and Chemicals APD.N , sont parmi les plus exposées au choc de l'offre, a déclaré M. Kapadia.

Air Products a déclaré qu'elle prenait des mesures pour assurer la continuité de l'approvisionnement, mais n'a pas donné plus de détails.

Linde s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'Air Liquide a indiqué qu'il s'appuyait sur de multiples sources sur différents continents et sur sa caverne de stockage en Europe.

Iwatani Japan est également exposé, ont déclaré Kornbluth et Bakker.

Les producteurs situés en dehors de la région pourraient tirer profit de la persistance des perturbations.

Exxon Mobil XOM.N est le plus grand producteur d'hélium en dehors du Qatar, tandis que North American Helium, basé au Canada, et de plus petits développeurs tels que Helix Exploration HEXH.L et Blue Star Helium BNL.AX pourraient bénéficier d'une demande plus forte, a ajouté M. Kapadia.