Flambée du pétrole: la Bourse de Paris termine dans le rouge, les taux obligataires au plus haut depuis 2011

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé une nouvelle fois dans le rouge jeudi, plombée par la hausse continue des prix du pétrole qui ravive les craintes d'inflation et fait grimper le taux d'intérêt de la dette française, au plus haut depuis 2011.

Le CAC 40 a perdu 0,71% à 7.984,44 points, en recul de 57,37 points. La veille, le CAC 40 avait cédé 0,19%, à 8.041,81 points.

"Les investisseurs sont toujours focalisés sur les événements au Moyen-Orient et à leurs répercussions sur les prix du pétrole", selon Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

Depuis le déclenchement le 28 février de la guerre au Moyen-Orient, la quasi-paralysie du détroit stratégique d'Ormuz provoque une flambée des prix de l'or noir, qui ravive les craintes d'un retour de l'inflation pour l'économie mondiale.

Vers 18H15 (heure de Paris), le cours du baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale du brut, grimpait de 7,91% à 99,26 dollars. Son équivalent américain, le WTI, gagnait 8,40% à 94,58 dollars.

Pour apaiser l'inquiétude, les 32 pays de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) - dont les Etats-Unis - , ont annoncé mercredi le déblocage 400 millions de barils - un record - dans leurs réserves stratégiques.

Cela n'a pas suffi à rassurer. "Finalement, 400 millions de barils, c'est relativement peu au regard de ce qui sort du marché en raison de la guerre", relève Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, interrogé par l'AFP.

Les pays du Golfe réduisent actuellement leur production pétrolière d'au moins 10 millions de barils par jour, en raison du blocage du détroit d'Ormuz, soit "la plus importante perturbation" de l'approvisionnement en or noir de l'histoire, a indiqué jeudi l'AIE dans un rapport.

-TotalEnergies suspend 15% de sa production-

Le géant français TotalEnergies a fini en hausse de 0,57% à 70,40 euros, après avoir annoncé jeudi suspendre ou être sur le point de suspendre l'équivalent de 15% de sa production mondiale de pétrole et de gaz dans plusieurs États du Golfe.

"La production a été arrêtée ou est en cours d’arrêt au Qatar, en Irak et en offshore aux Émirats arabes unis, ce qui représente environ 15% de notre production totale", a indiqué le groupe dans un communiqué, tout en précisant à l'AFP que cela concernait le pétrole et le gaz.

- Le taux d'intérêt français grimpe -

Autre signe de tension: les taux d'intérêt de la dette émise par les pays européens repartent à la hausse, à cause des craintes d'un regain d'inflation sur le continent, particulièrement dépendant des importations d'hydrocarbures.

Le taux de l'emprunt français a grimpé à 3,62%, contre 3,57% mercredi soir en clôture. Il s'agit de son niveau le plus haut depuis 2011.

"Le marché voit la situation actuelle comme un potentiel choc d'offre: on aura moins d'approvisionnements pour une demande élevée, ce qui risque de provoquer de l'inflation", explique à l'AFP Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac.

Or, une inflation plus élevée réduit la valeur réelle des sommes versées par un emprunteur à ses créanciers. Ces derniers exigent par conséquent des taux d'intérêt plus élevés pour que leur investissement reste rentable.

Le taux de l'emprunt allemand à 10 ans, référence européenne, a grimpé à 2,95%, son plus haut depuis 2023.

Euronext CAC40