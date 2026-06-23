Les prix de l'essence aux États-Unis chutent pour la sixième semaine consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nicole Jao

Les efforts diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran se sont traduits par un soulagement à la pompe pour les Américains, selon des données publiées lundi, les prix de l'essence ayant baissé pour la sixième semaine consécutive et enregistré une baisse de 15 % par rapport à leur pic de mai.

Le prix moyen national de l'essence a baissé de 14,1 cents le gallon au cours de la semaine dernière, pour s'établir à 3,85 dollars le gallon lundi, selon le service de suivi des prix GasBuddy.

Les prix ont baissé dans la plupart des États. L'essence a perdu 25 cents par gallon au Colorado au cours de la semaine dernière, 22 cents en Arizona et 21 cents dans l'Ohio, selon les données de GasBuddy. Cette baisse pourrait alléger la pression qui pèse sur le président américain Donald Trump et ses collègues républicains. Ceux-ci se battent pour conserver leur faible majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre et ont essuyé les critiques des consommateurs face à la hausse des prix.

Alex Hodes, analyste chez StoneX, a déclaré que cette baisse des prix devrait atténuer l’inflation. Toutefois, l’hypothèse selon laquelle le flux d’énergie transitant par le détroit d’Ormuz, au large de l’Iran, reviendra à la normale est une "hypothèse de taille" et des revers sont à craindre dans les mois à venir, a-t-il ajouté.

LES RISQUES LIÉS À L'APPROVISIONNEMENT PERSISTENT Deux petits pétroliers ont traversé le détroit d’Ormuz lundi, bien que l’Iran ait déclaré avoir de nouveau fermé la voie maritime au cours du week-end. Toutefois, le trafic dans le détroit reste bien en deçà des niveaux observés avant le début du conflit fin février.

Les prix de l’essence ne risquent pas de flamber de manière significative, car certains navires continuent de traverser le détroit, a déclaré Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy.

Mais si les relations entre les États-Unis et l’Iran se détériorent, la situation pourrait rapidement changer, a-t-il ajouté.

Le resserrement de l'offre dû aux arrêts de raffineries et l'approche de la saison des ouragans dans l'Atlantique pourraient également inverser la récente tendance à la baisse des prix.

TTEF.PA , filiale de TotalEnergies, a arrêté sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d’une capacité de 238.000 barils par jour, la semaine dernière, lorsqu’un coup de foudre a provoqué une coupure d’électricité. La remise en service complète devrait être effective d’ici sept jours.

Dimanche, un incendie s'est déclaré à la raffinerie de Marathon Petroleum de Galveston Bay, située à Texas City, au Texas, d'une capacité de 631.000 barils par jour MPC.N .