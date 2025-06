Les prix alimentaires reculent légèrement en mai selon l'indice FAO

(AOF) - L’indice FAO, de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture de l’Organisation des Nations Unies, a cédé un peu de terrain au mois de mai. Cet indicateur, qui mesure la variation mensuelle des cours internationaux d’un panier de produits alimentaires de base, s’est installé à 127,7 points le mois dernier, soit un fléchissement de 0,8 % par rapport à avril. Dans le détail, les produits laitiers et la viande ont connu une progression, qui a toutefois été plus que compensée par le repli du prix des céréales, du sucre, et des huiles végétales.

L'indice des prix des produits alimentaires est en hausse de 6 % par rapport à il y a un an, mais reste en baisse de 20,3 % en comparaison de son record touché en mars 2022.