Pernod Ricard cède Imperial Blue, un de ses whiskies indiens

( AFP / ERIC PIERMONT )

Pernod Ricard a annoncé mercredi la cession d'Imperial Blue, un de ses whiskies indiens, dans le groupe depuis 2002, pour s'axer sur la montée en gamme et "l'innovation" sur son deuxième marché.

Aucun montant n'a été divulgué pour cette cession à Tilaknagar Industries, gros acteur du marché indien des spiritueux créé dans les années 1930.

Ce whisky "made in India" était la deuxième marque en volume de Pernod Ricard en Inde, avec 22 millions de caisses (de 9 litres) annuelles.

Pour le groupe français, il s'agit d'"une décision stratégique pour donner un coup d’accélérateur à la premiumisation (montée en gamme, NDLR) et à l’innovation": "cette cession renforcera le portefeuille de Pernod Ricard India et permettra d’exploiter pleinement la tendance à la premiumisation du marché indien".

"Une fois finalisée, la transaction devrait contribuer de manière significative et immédiate à l’amélioration de la marge opérationnelle et à la croissance du chiffre d’affaires de Pernod Ricard India", ajoute le groupe dans un communiqué.

"Une gestion dynamique du portefeuille de Pernod Ricard est [un élément] clé pour croître dans toutes les catégories et zones géographiques", ajoute la société.

Cet "arbitrage stratégique nous permettra de nous recentrer sur des marques plus rentables et à la croissance plus rapide, en Inde comme dans le reste du monde. (...) Elle nous permet de renforcer nos ambitions sur l’un de nos principaux marchés", souligne le PDG Alexandre Ricard, dans le communiqué.

L’opération permettra notamment à la filiale indienne "d’allouer plus de ressources aux marques à forte croissance, telles que les whiskies indiens Royal Stag (qui a déjà franchi le cap des 30 millions de caisses) et Blenders Pride, ou encore des marques internationales comme Chivas, Jameson, Absolut et Ballantine’s", a précisé Jean Touboul, directeur général de Pernod Ricard India, toujours dans le communiqué.

En juin Pernod Ricard, numéro deux mondial des spiritueux, a annoncé à ses salariés un plan de réorganisation du groupe, dans un contexte de difficultés générales du secteur.