Ipsos: renoue avec la croissance organique au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 18:19









(Zonebourse.com) - Ipsos publie un chiffre d'affaire de 586,6 ME au titre du 2e trimestre, en croissance de 1% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe précise que le trimestre est notamment marqué par des signes encourageants puisqu'il renoue avec la croissance organique (+0,7%, contre -1,8% au T1) dans un environnement macroéconomique toujours volatil.



Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires ressort à 1155 ME (+1,5%), avec notamment +6,3% dans la zone EMEA mais -2,3% dans les Amériques et -3,6% dans l'Asie-Pacifique.



A l'issue du 1er semestre, Ipsos enregistre un résultat net ajusté part du groupe de 72,2 ME, en repli de 12,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



' Si nous restons prudents dans le contexte macroéconomique et politique actuel, nous confirmons nos objectifs pour 2025, à savoir une croissance organique supérieure à celle de 2024 et une marge opérationnelle autour de 13 % à périmètre constant ', a commenté Ben Page, Directeur Général d'Ipsos.



Ipsos indique qu'il continuera sa stratégie d'acquisitions. ' La finalisation de l'acquisition de The BVA Family nous confère de nouvelles forces en France, au Royaume-Uni et en Italie, notamment dans les tests de packaging, l'expérience client, les évaluations mystère, et les études pour les gouvernements et les services publics '.





