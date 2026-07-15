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Les prix à la production aux États-Unis ont baissé de manière inattendue en juin
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix à la production aux États-Unis ont baissé de manière inattendue en juin, ce qui constitue un signe supplémentaire que l'inflation était en train de reculer avant la récente escalade du conflit au Moyen-Orient. L'indice des prix à la production pour la demande finale a reculé de 0,3 % le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 0,6 % en mai, a indiqué mercredi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail . Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un PPI inchangé, après une progression de 1,1 % annoncée précédemment pour le mois de mai. Sur les douze mois clos en juin, l’IPP a progressé de 5,5 %, après une hausse de 6,0 % en mai.

Une baisse de 1,4 % des prix des biens, la plus forte depuis juillet 2022, explique la diminution de l’IPP sur le mois. Les prix des biens ont été pénalisés par une chute de 6,4 % du coût des produits énergétiques. Les prix de gros des denrées alimentaires ont reculé de 0,6 %. Les prix des services ont progressé de 0,2 %.

Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran a volé en éclats la semaine dernière après que des pétroliers commerciaux ont essuyé des tirs dans le détroit d’Ormuz, déclenchant des frappes militaires entre les États-Unis et l’Iran. Les cours du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis quatre semaines après que Washington a réimposé un blocus naval à l’Iran.

Le gouvernement a annoncé mardi que l’indice des prix à la consommation avait baissé de 0,4 % en juin, soit la plus forte baisse depuis avril 2020, après une hausse de 0,5 % en mai. Cette baisse, qui reflétait principalement un recul des prix de l’énergie, a ralenti la hausse annuelle de l’inflation à la consommation, qui est passée de 4,2 % en mai à 3,5 %.

La Réserve fédérale suit les indices des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour atteindre son objectif d’inflation de 2 %.

Avant la publication des données de l’IPP, les économistes estimaient que l’inflation PCE, hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, avait augmenté de 0,2 % en juin après une hausse de 0,3 % en mai. Cela se traduirait par une hausse de 3,3 % en glissement annuel de l’inflation dite « sous-jacente » du PCE, après une hausse de 3,4 % en mai. Les marchés financiers s'attendaient à ce que la banque centrale américaine maintienne ce mois-ci son taux d'intérêt de référence au jour le jour inchangé, dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Les opérateurs continuaient toutefois d'envisager une hausse des taux en septembre. L'inflation était descendue en dessous de 2 % pour la dernière fois début 2021. Le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré mardi aux législateurs que la banque centrale n'avait « aucune tolérance pour une inflation élevée de manière persistante ».

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