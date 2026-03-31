Les prix à la pompe aux États-Unis atteignent 4 dollars le gallon alors que la guerre contre l'Iran fait des ravages dans l'approvisionnement énergétique mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix de l'essence augmentent après la fermeture du détroit d'Ormuz

* Les coûts élevés du carburant ont un impact sur les ménages américains et sur la position politique de Trump

* Les analystes s'attendent à ce que la crise soit plus courte que le conflit ukrainien de 2022

(Mise à jour de l'article du 30 mars avec les données mensuelles et les commentaires des analystes) par Nicole Jao et Noel John

Le prix moyen de l 'essence aux Etats-Unis a dépassé les 4 dollars le gallon lundi pour la première fois en plus de trois ans, couronnant la plus fortehausse mensuelle depuis des décennies, selon les données du service de suivi des prix GasBuddy, alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a ébranlé les marchés mondiaux de l'énergie.

Le seuil des 4 dollars le gallon a été atteint pour la dernière fois en août 2022 , après l'invasion de l' Ukraine par la Russie. Certains analystes ont qualifié ce niveau de barrière psychologique pour les consommateurs. Les prix du pétrole brut utilisé pour fabriquer l'essence ont également augmenté, tout comme les prix de nombreux produits, depuis que l'Iran a bloqué la plupart des expéditions par le détroit d'Ormuz.

Les ménages américains étaient déjà accablés par la hausse des coûts avant même que les prix de l'essence ne commencent à augmenter. Cette situation a créé un casse-tête politique pour le président Donald Trump et les législateurs de son parti républicain qui font campagne pour conserver une faible majorité dans les deux chambres du Congrès américain lors des élections de mi-mandat en novembre.

M. Trump s'était engagé à faire baisser les prix de l'énergie et à augmenter la production de pétrole et de gaz aux États-Unis. Jusqu'à présent, la majeure partie de son second mandat a été marquée par la volatilité des marchés, l'agitation géopolitique et des politiques changeantes sur des questions telles que les tarifs douaniers .

La moyenne nationale des prix de détail de l'essence aux États-Unis a augmenté d'environ 1,06 dollar le gallon, soit 36 %, depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran à la fin du mois de février. L'augmentation mensuelle des prix de détail de l'essence en mars est la plus forte jamais enregistrée par GasBuddy depuis 2000.

"Le pic des prix aura un impact sur les données économiques à court terme", ont déclaré les analystes de Macquarie la semaine dernière à propos de la possibilité que le prix moyen de l'essence aux États-Unis dépasse les 4 dollars le gallon. "Il devrait y avoir des chiffres d'inflation plus élevés et une augmentation potentielle de la croissance des dépenses nominales", ont déclaré les analystes.

LES MESURES DE CONTRÔLE DES PRIX À LA POMPE S'AVÈRENT INEFFICACES

Les prix à la pompe pourraient encore augmenter , car les prix du pétrole brut ont continué à grimperen raison des signes d'escalade de la guerreau Moyen-Orient . Lundi, les contrats à terme sur le pétrole américain ont dépassé les 100 dollars le baril et sont restés proches de ce niveau mardi, en hausse d'environ 33 dollars le baril depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran à la fin du mois de février.

"(Pétrole) Les prix sont maintenant confrontés à une ligne de base plus élevée pour longtemps", ont déclaré les analystes de Société Générale lundi.

L'administration Trump a pris des mesures pour atténuer la hausse des prix de l'énergie à mesure que la guerre s'éternise, notamment une dérogation de 60 jours à la loi sur le transport maritime Jones Act. Cette dérogation permet temporairement aux navires battant pavillon étranger de transporter du carburant, des engrais et d'autres marchandises entre les ports américains.

Le gouvernement américain a également accepté de libérer du pétrole de la réserve stratégique de pétrole dans le cadre d'un effort coordonné au niveau mondial pour contrôler la hausse des prix du pétrole. La semaine dernière, Washington a suspendu les réglementations anti-smog sur les mélanges d'essence saisonniers vendus aux États-Unis.

Selon les analystes, les efforts déployés jusqu'à présent n'ont permis que de ralentir la flambée des prix des carburants et ne parviendront pas à les faire baisser tant que la guerre au Moyen-Orient fera rage.

Quelque 55 % des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage Reuters/Ipsos ont déclaré que les finances de leur ménage avaient été au moins "quelque peu" affectées par la hausse des prix de l'essence. Parmi ceux qui ont constaté un impact, 21 % ont déclaré que leurs finances avaient été affectées "dans une large mesure".

"La question clé n'est pas simplement le pétrole brut lui-même. Il s'agit de l'essence, le prix le plus visible dans l'économie pour les consommateurs, et lorsque ce prix augmente, il affecte immédiatement la psychologie", a déclaré Jeremy Siegel, économiste chez WisdomTree, dans une note. "Cela a de l'importance, même si l'effet économique plus large est plus équilibré que les gros titres."