Les prix à la consommation aux États-Unis s'accélèrent en août, poussant la Fed à se rapprocher d'une hausse des taux

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(Ajoute des détails tirés du rapport, des données sur la confiance des consommateurs et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* L'indice des prix à la consommation progresse de 0,4 % en août, comme prévu

* Hors alimentation et énergie, l'IPC progresse de 0,3 %, les tarifs aériens poursuivant leur tendance à la hausse

* Les marchés financiers parient que ce rapport devrait conduire la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt la semaine prochaine

* La confiance des consommateurs s'affaiblit en septembre; les anticipations d'inflation augmentent

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont accéléré en août, tandis qu’un indicateur clé de l’inflation sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en quatre mois, renforçant les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation publié vendredi par le ministère du Travail fait suite aux chiffres solides enregistrés jeudi pour plusieurs composantes de l’indice des prix à la production , qui alimentent les indices des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) – les mesures de l’inflation que la banque centrale américaine suit pour atteindre son objectif de 2 %. Ces deux rapports ont conduit les économistes à penser que l’inflation PCE, hors denrées alimentaires et énergie (catégories volatiles), s’est accélérée en août.

Les marchés financiers avaient initialement anticipé une probabilité de 91 % d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la réunion de la Fed prévue mardi et mercredi, avant de revenir à 87 %, selon l’outil FedWatch du CME. Ce chiffre était en hausse par rapport aux 72 % enregistrés jeudi. Le taux d’intérêt de référence au jour le jour de la Fed se situe actuellement dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %.

La plupart des économistes ont estimé que ces chiffres d’inflation plus élevés, combinés aux signes de reprise du marché du travail en août, contraindraient les responsables de la Fed à relever les coûts d’emprunt non seulement mercredi prochain, mais peut-être aussi en octobre ou en décembre.

Ils ont fait valoir que, dans le contexte de la poursuite de la guerre en Iran, le choc énergétique se répercuterait sur l’ensemble de l’économie. Ils s’attendaient également à ce que le développement de l’intelligence artificielle alimente l’inflation. Les cours du pétrole brut ont repassé la barre des 100 dollars le baril cette semaine, tandis que le prix moyen national du diesel aux États-Unis a dépassé pour la première fois les 6 dollars le gallon.

"L’inflation énergétique ne se limite pas aux stations-service. Elle se propage par camion, avion et cargo jusqu’à presque tous les magasins des États-Unis", a déclaré Sung Won Sohn, professeur d’économie et de finance à l’université Loyola Marymount. "La Fed va désormais très probablement relever son taux directeur… elle ne peut pas se permettre de laisser un choc énergétique se transformer en un choc général."

L’IPC a augmenté de 0,4 % le mois dernier après avoir légèrement progressé de 0,1 % en juillet, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Sur les douze mois clos en août, l’inflation à la consommation a progressé de 3,4 %, après avoir enregistré une hausse de même ampleur en juillet. La hausse de l’IPC était conforme aux prévisions des économistes.

Une hausse de 3,9 % des prix de l’essence, après deux baisses mensuelles consécutives, a représenté plus d’un tiers de la hausse de l’IPC sur le mois. Les autres carburants, dont le diesel, ont bondi de 9,6 %. Ils ont enregistré une hausse de 44 % en glissement annuel en août.

Les consommateurs ont toutefois bénéficié d’un certain répit au supermarché. Les prix des denrées alimentaires ont légèrement augmenté de 0,1 % pour le deuxième mois consécutif. Les prix des produits d’épicerie sont restés inchangés, dans un contexte de hausses modérées des coûts de la viande et du poisson. Les prix des fruits et légumes ont baissé de 0,4 % sur le mois, plombés par une chute de 6,2 % du prix de la laitue due à une épidémie de Cyclospora.

En revanche, les prix des œufs ont augmenté de 2,9 %, tandis que ceux des boissons non alcoolisées ont augmenté, tout comme ceux des produits laitiers et dérivés. Les prix des denrées alimentaires ont progressé de 2,7 % en glissement annuel en août et la hausse annuelle de l’inflation à la consommation dépasse celle des salaires. Les salaires horaires moyens corrigés de l’inflation ont baissé de 0,3 % sur l’année en août.

"La croissance des salaires corrigée de l’inflation s’est contractée pour le cinquième mois consécutif en août", a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon. "Il s’agit de la plus longue période de compression des revenus depuis 2012 – si l’on exclut la période post-pandémique, durant laquelle l’aide publique a permis aux revenus de continuer à progresser malgré des pertes d’emploi sans précédent."

FRUSTRATION FACE À LA HAUSSE DU COÛT DE LA VIE

La frustration face à la hausse du coût de la vie a entraîné une forte érosion de la cote de popularité du président Donald Trump et pourrait coûter à son parti républicain le contrôle du Congrès américain lors des élections de mi-mandat de novembre, selon les analystes.

Ce désenchantement croissant est également ressorti des enquêtes menées par l’université du Michigan auprès des consommateurs, qui ont montré que l’indice de confiance des consommateurs avait chuté à 47,8 début septembre, contre 51,7 en août. Cette détérioration du moral concernait aussi bien les démocrates que les républicains. Les consommateurs anticipaient par ailleurs une hausse de l’inflation au cours des 12 prochains mois et des cinq prochaines années.

Les actions de Wall Street ont progressé alors que les cours du pétrole reculaient, même si le brut restait en passe d’enregistrer une hausse hebdomadaire de plus de 8 %. Le dollar est resté stable face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont d’abord augmenté, le rendement de référence des obligations à 10 ans atteignant 4,9915 % avant de redescendre à 4,92 %.

Hors alimentation et énergie, l'IPC a progressé de 0,3 % le mois dernier, soit la plus forte hausse depuis avril. Ce chiffre a dépassé les prévisions des économistes, qui tablaient sur une hausse de 0,2 % pour le deuxième mois consécutif. L'IPC sous-jacent a augmenté de 2,4 % en glissement annuel en août, après une hausse de 2,5 % en juillet. L'inflation de l'IPC sous-jacent a été tirée à la hausse par une hausse de 5,9 % des coûts de la téléphonie mobile, probablement liée à des changements dans les services proposés par AT&T.

Les tarifs aériens ont augmenté de 2,7 %, reflétant la hausse des coûts du kérosène. Le coût des services d’éducation et de communication a connu une forte hausse, tandis que les loyers ont progressé de 0,2 % et que les prix des chambres d’hôtel et de motel ont rebondi de 2,4 %. En revanche, les coûts des soins de santé ont légèrement baissé et les primes d’assurance automobile ont reculé de 0,8 %.

L’inflation sous-jacente des biens est restée modérée, ce qui suggère que la répercussion des droits de douane sur les importations s’estompe, même si une escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada constituait un risque à la hausse. Les prix des véhicules neufs, ainsi que ceux des voitures et camions d’occasion, ont augmenté. Les prix des médicaments sur ordonnance sont restés inchangés.

Compte tenu des données de l’IPC et de l’IPP, la plupart des économistes s’attendaient à ce que l’inflation sous-jacente mesurée par le PCE progresse de 0,3 % après une hausse de 0,2 % en juillet. Les estimations concernant la hausse en glissement annuel de l’inflation sous-jacente mesurée par le PCE convergeaient autour de 3,4 %. L’inflation sous-jacente mesurée par le PCE a progressé de 3,3 % au cours des douze mois clos en juillet. Le rapport sur l’inflation du PCE du mois d’août inclura des modifications de la méthodologie.

Le président de la Fed, Kevin Warsh , a déclaré le mois dernier que la banque centrale "aurait du pain sur la planche" si les décideurs politiques n’obtenaient pas l’assurance nécessaire que l’inflation se dirige vers 2 %. Mais Donald Trump fait pression sur la Fed pour qu’elle abaisse ses taux, ayant publié la semaine dernière sur les réseaux sociaux: "BAISSEZ LES TAUX OU JE CESSERAI DE COMMERCIALISER AVEC LES PAYS AVEC LESQUELS NOUS AVONS UN DÉFICIT."

Les économistes ont imputé la flambée des rendements des obligations d’État américaines à long terme à ce qu’ils ont qualifié d'"intimidation politique".

"Les marchés font le travail de la Fed à sa place en évaluant la courbe des taux à un niveau nettement plus élevé, et le Comité fédéral de l'open market (FOMC) est désormais à la traîne", a déclaré Brian Bethune, professeur d'économie au Boston College. "À ce stade, Warsh et le FOMC se sont mis eux-mêmes dans une impasse."