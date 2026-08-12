Les prix à la consommation aux États-Unis devraient avoir connu une hausse modérée en juillet, les prix de l'essence ayant légèrement baissé

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* L'indice des prix à la consommation devrait progresser de 0,1 % en juillet

* L'IPC devrait avoir progressé de 3,4 % en glissement annuel

* L'IPC sous-jacent devrait avoir progressé de 0,2 %; il devrait s'établir à 2,5 % en glissement annuel

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis devraient avoir connu une hausse modérée en juillet, ce qui pourrait réduire encore davantage les anticipations des marchés financiers quant à une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale cette année. Le rapport sur l’indice des prix à la consommation publié mercredi par le ministère du Travail fait suite à l’annonce, la semaine dernière, de pertes d’emplois inattendues le mois dernier. Selon les économistes, le statut d’exportateur net de pétrole des États-Unis et la réduction des stocks pétroliers ont amorti l’impact sur l’économie du choc des prix du pétrole provoqué par le conflit au Moyen-Orient. Ils considèrent néanmoins que les risques d’inflation penchent à la hausse, tant que le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran n’est pas résolu. Le président Donald Trump a accusé l’Iran d’être des "négociateurs sournois" dans une interview publiée lundi soir et a décrit certaines de ses options actuelles dans ce conflit: "se contenter de laisser faire" et laisser Téhéran s’effondrer économiquement, ou frapper le pays "très, très fort".

"Je ne m’attends pas à des surprises majeures lorsque les chiffres seront publiés", a déclaré Sung Won Sohn, professeur d’économie et de finance à l’université Loyola Marymount. "Je ne vois pas vraiment la Fed relever ou abaisser ses taux d’intérêt, à moins que la situation ne se détériore à la fois pour le chômage et l’IPC."

L’IPC devrait avoir rebondi de 0,1 % le mois dernier, selon une enquête de Reuters auprès d’économistes, après avoir reculé de 0,4 % en juin — la première baisse en six ans. Sur les douze mois clos en juillet, l’IPC devrait avoir progressé de 3,4 %, après une hausse de 3,5 % en juin.

La légère hausse mensuelle attendue de l’IPC refléterait une nouvelle baisse des prix de l’essence, qui s’établissaient en moyenne à 4,064 dollars le gallon en juillet, contre 4,184 dollars en juin, selon les données de l’Energy Information Administration. Les prix de l’essence ont baissé par rapport à une moyenne de 4,609 dollars le gallon enregistrée en mai.

Les prix des denrées alimentaires devraient avoir légèrement augmenté, conformément à leur tendance récente. Les prix des biens, notamment ceux du mobilier et des vêtements, alors que les répercussions des droits de douane s’estompent, devraient être à l’origine de la hausse modérée de l’IPC.

L'INFLATION RESTE SUPÉRIEURE À L'OBJECTIF

Hors composantes volatiles que sont l’énergie et l’alimentation, l’IPC devrait avoir progressé de 0,2 % le mois dernier, après être resté inchangé en juin. Cela se traduirait par une hausse en glissement annuel de 2,5 % de ce que l’on appelle l'inflation "sous-jacente" de l’IPC.

La banque centrale américaine se base sur les indices des prix des dépenses de consommation personnelles pour définir son objectif d’inflation de 2 %. Si des chiffres d’inflation plus modérés pourraient tempérer davantage les anticipations de hausse des taux, ils ne seraient probablement guère réconfortants pour les consommateurs, les salaires ne suivant pas le rythme de la hausse des prix.

"C’est une amélioration, mais ces deux chiffres restent extrêmement élevés et pénibles pour les consommateurs", a déclaré Tani Fukui, économiste chez MetLife Investment Management. Le coût élevé de la vie a détérioré l'opinion de nombreux Américains à l'égard de Trump et pourrait peser sur les chances du Parti républicain lors des élections de mi-mandat de novembre, qui détermineront le contrôle du Congrès américain pour les deux prochaines années.

Trump a remporté l’élection présidentielle de 2024 en grande partie grâce à sa promesse de réduire l’inflation.

L’inflation sous-jacente a été tirée à la hausse par la remontée des prix des voitures et camions d’occasion, ainsi que des biens liés à l’éducation et à la communication. Des hausses étaient également attendues pour les tarifs aériens. Une légère hausse des loyers était anticipée, mais les économistes étaient divisés sur la question de savoir si les prix des chambres d’hôtel et de motel poursuivraient leur baisse.

Toutefois, il était peu probable que les chiffres favorables de l’inflation de l’IPC de base se reflètent dans l’indice des prix PCE de base, ce qui a conduit certains économistes à continuer de s’attendre à ce que la Fed resserre sa politique monétaire en septembre. Avant la publication de ces données, les économistes prévoyaient une hausse de l’inflation PCE de base de 0,2 % sur le mois, après une progression de 0,1 % en juin. Cela se traduirait par une hausse en glissement annuel de 3,3 %, ce qui correspondrait à la hausse enregistrée en juin. Les composantes du panier de l’IPC de base ont des pondérations différentes par rapport à celles du panier du PCE de base.

"Un rapport conforme à nos attentes renforcerait les arguments en faveur d’une hausse des taux par la Fed en septembre", a déclaré Stephen Juneau, économiste américain chez Bank of America Securities.