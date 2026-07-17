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Les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en juin, la baisse des coûts des produits alimentaires et énergétiques ayant été largement compensée par la hausse des prix des biens d'équipement et de consommation, ce qui a entraîné la plus forte hausse annuelle de l'inflation liée aux importations depuis près de quatre ans.

Les prix à l'importation ont augmenté de 0,3% le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 1,7% en mai, a indiqué vendredi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 0,7% des prix à l'importation, hors droits de douane, après une hausse de 1,9% annoncée précédemment pour le mois de mai.

Sur les douze mois clos en juin, les prix à l’importation ont bondi de 7,1%. Il s’agit de la plus forte hausse depuis août 2022, qui fait suite à une augmentation de 6,6% en mai. La hausse mensuelle des prix à l'importation est allée à contre-courant des baisses des prix à la production et à la consommation enregistrées en juin, qui avaient été attribuées au recul des cours du pétrole alors qu'un fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran s'installait. Cette trêve s'est effondrée la semaine dernière, propulsant les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis un mois.

Les prix des carburants importés ont baissé de 0,4% le mois dernier, après avoir augmenté de 12,6% en mai. Ils ont bondi de 44,1% en glissement annuel en juin. Les prix des denrées alimentaires importées ont légèrement reculé de 0,2%. Hors denrées alimentaires et carburants, les prix à l’importation ont augmenté de 0,4% après une hausse de 0,8%. L’inflation dite « sous-jacente » des importations a progressé de 4,6% sur les douze mois clos en juin.

L’inflation sous-jacente des importations a été tirée à la hausse par une augmentation de 0,4% des prix des biens d’équipement importés, reflétant la forte demande de produits technologiques alors que les entreprises intensifient leurs investissements dans l’intelligence artificielle. Les prix des biens de consommation importés, hors automobiles, ont augmenté de 0,3%. Le coût des véhicules, pièces détachées et moteurs automobiles importés a légèrement baissé de 0,1%.