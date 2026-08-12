Les principaux raffineurs américains voient leurs bénéfices s'envoler et augmentent les rémunérations versées aux investisseurs

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* Les principaux raffineurs affichent un bénéfice cumulé de 12,6 milliards de dollars au deuxième trimestre

* Les rendements sur capital versés aux actionnaires ont atteint 6,3 milliards de dollars au deuxième trimestre

* TD Cowen prévoit que Marathon et Valero rachèteront chacune environ 20 % de leur valeur boursière

par Nicole Jao

Les principaux producteurs américains de carburants ont augmenté les rendements versés à leurs actionnaires au deuxième trimestre, alors que les perturbations prolongées de l'approvisionnement en pétrole brut via le détroit d'Ormuz ont fait flamber les prix des carburants et les marges de raffinage. Selon les analystes du secteur, les bénéfices colossaux des raffineurs et leurs programmes de rachat d’actions massifs devraient se poursuivre au troisième trimestre, soulignant à quel point les producteurs américains de carburants comptent parmi les principaux bénéficiaires financiers du conflit iranien. Ce conflit a perturbé le transport maritime mondial d’énergie et incité les acheteurs internationaux à payer plus cher pour s’assurer des approvisionnements. Une vague d’attaques contre des raffineries de pétrole en Russie a encore resserré l’offre, faisant grimper les prix pour les consommateurs déjà confrontés à des pressions inflationnistes. Trois des plus grands raffineurs indépendants américains, Marathon Petroleum MPC.N , Phillips 66 PSX.N et Valero Energy

VLO.N , ont réalisé un bénéfice cumulé de 12,6 milliards de dollars au cours du trimestre, soit le montant le plus élevé depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

« Dire qu’ils ont engrangé beaucoup d’argent est un euphémisme », a déclaré Simon Wong, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds. Selon les calculs de Reuters, ces trois raffineurs ont redistribué 6,3 milliards de dollars à leurs actionnaires sous forme de rachats d’actions et de dividendes au deuxième trimestre, soit le montant le plus élevé depuis plus de deux ans. À titre de comparaison, 2,6 milliards de dollars avaient été redistribués au cours du même trimestre l’année dernière, alors que les bénéfices s’élevaient à 2,9 milliards de dollars.

« Nous pensons que les programmes de rachat d’actions resteront assez soutenus pour Valero et Marathon », a déclaré Jason Gabelman, analyste chez TD Cowen.

Gabelman a estimé que les deux raffineurs rachèteraient environ 20 % de leur valeur boursière entre le troisième trimestre et la fin de l’année prochaine. Marathon est évaluée à environ 91,3 milliards de dollars, tandis que Valero est évaluée à environ 90,1 milliards de dollars. Phillips 66, qui met davantage l’accent sur les investissements de croissance et la réduction de sa dette, devrait racheter environ 10 % de sa valeur boursière de 81,2 milliards de dollars, a indiqué Gabelman. En juillet, le conseil d’administration de Phillips 66 a approuvé une augmentation de 10 milliards de dollars de son programme de rachat d’actions. Valero Energy a autorisé un nouveau programme de rachat d’actions de 5 milliards de dollars, en plus de la capacité restante dans le cadre d’un programme antérieur de 2,5 milliards de dollars, selon un document déposé auprès des autorités. Son concurrent de plus petite taille, HF Sinclair DINO.N , a augmenté son dividende trimestriel de 5 %.

Depuis le début de l’année, l’action de Marathon, premier raffineur américain en volume, a progressé d’environ 110 % pour s’établir à environ 342 dollars mercredi. Celles de Valero, deuxième raffineur américain en capacité, ont progressé de plus de 98 %, tandis que celles de Phillips 66 ont gagné environ 75 %. À titre de comparaison, le secteur de l’énergie de l’indice S&P 500 .SPNY a enregistré une hausse de 36 % depuis le début de l’année.

OPTIMISME PRUDENT

Les perturbations de l’approvisionnement en carburant, qui ont réduit les stocks mondiaux, ont propulsé les « crack spreads » de l’essence et du diesel américains – un indicateur de la rentabilité des raffineurs – à des niveaux records.

Le «crack spread» des contrats à terme sur le diesel à très faible teneur en soufre a bondi à un niveau record de 93,84 dollars le baril le 10 août. Celui de l’essence américaine a atteint 60 dollars le baril le 17 juillet, son plus haut niveau depuis avril 2020. Le prix moyen à la pompe aux États-Unis a dépassé les 4 dollars le gallon fin mars pour la première fois en plus de trois ans, ce qui représente la plus forte hausse mensuelle depuis des décennies. Les dirigeants des raffineries se montraient prudemment optimistes à l’approche du second semestre, qui connaît généralement un ralentissement saisonnier lorsque la demande d’essence et de fioul domestique passe de la période estivale de pointe, liée aux déplacements en voiture, à la saison hivernale de chauffage.

Les marges sur les produits restent solides, mais elles ont légèrement baissé par rapport aux niveaux plus élevés observés au deuxième trimestre et au début du trimestre actuel, a déclaré Rick Hessling, directeur commercial de Marathon, lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs au début du mois. Valero a bénéficié de marges élevées sur le kérosène au deuxième trimestre, mais ce soutien fait défaut jusqu’à présent au troisième trimestre, a déclaré Gary Simmons, directeur des opérations chez Valero Energy. Toutefois, une opportunité d’arbitrage s’est à nouveau présentée pour les exportations de kérosène vers l’Europe, a-t-il ajouté, et la société s’attend à ce que les marges sur le kérosène se renforcent d’ici la fin du trimestre , à mesure que les raffineurs passeront aux spécifications hivernales pour le diesel.

« Je pense que nous commencerons à voir le kérosène se raffermir au fur et à mesure que le trimestre avance », a déclaré Simmons.