Les principaux hyperscalers pourraient avoir un endettement lié à l'IA plus important qu'on ne le pense actuellement, met en garde S&P Global

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Marc Jones

S&P Global estime que les plus grandes entreprises technologiques mondiales sont susceptibles d’avoir davantage de passifs liés à l’IA que ce qui est actuellement connu, même si son principal analyste pour ce secteur ne voit pas la nécessité de modifier les notations pour le moment.

Les émissions obligataires des fournisseurs d’infrastructures d’IA et des entreprises dites « néocloud », telles que CoreWeave, soutenue par Nvidia, ont atteint ces dernières semaines des niveaux de plus en plus préoccupants , dans un contexte d’inquiétudes quant à l’ampleur agressive de leurs emprunts.

Mark Habib, responsable mondial des infrastructures numériques chez S&P, a déclaré que le principal risque pesant sur les notations des hyperscalers restait la non-réalisation des bénéfices attendus.

Mais il a également mis en avant ce qu’on appelle les « structures de financement interconnectées », dans lesquelles les hyperscalers garantissent de fait la construction de gigantesques centres de données, ou soutiennent des entreprises d’IA de plus petite taille.

« On peut raisonnablement supposer qu’il existe davantage de dettes () dont nous n’avons pas connaissance », a déclaré M. Habib lors d’une table ronde à Londres.

« Si ces informations ne sont pas communiquées, elles ne font pas partie des informations divulguées par les hyperscalers. De plus, si nous ne notons pas les transactions susceptibles de générer ce passif, il se peut que nous n’ayons tout simplement pas une vue d’ensemble de la situation. »

S&P prévoit que les six principaux hyperscalers américains — Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Oracle

ORCL.N , Meta META.O et SpaceX SPCX.O — dépenseront plus de 7 000 milliards de dollars en centres de données et autres dépenses d’investissement liées à l’IA entre 2025 et 2030, et afficheront un flux de trésorerie disponible négatif au moins jusqu’à l’année prochaine.

M. Habib a indiqué qu’il n’existait pas d’estimation du montant de la dette supplémentaire que ce financement circulaire pourrait ajouter aux bilans des entreprises, bien qu’il ait précisé que S&P s’efforçait d’adopter une vision « globale » de la situation.

En juillet dernier, l’agence avait abaissé la note d’ e Oracle à BBB-, le niveau le plus bas de la catégorie « investment grade », en raison de ses dépenses en IA et de ce qu’elle qualifiait de « parcours incertain vers la rentabilité ».

On a également demandé à M. Habib si la récente vague de ventes sur le marché des obligations liées au développement agressif de l’IA était le signe que les investisseurs les considéraient comme plus risquées que ne l’indiquent les notations.

« Pour l’instant, nous ne pensons pas qu’il y ait un décalage majeur qui nous oblige à modifier nos notations à ce stade », a-t-il déclaré, précisant que les notations de S&P étaient conçues pour s’inscrire dans une perspective à plus long terme.

Il a ajouté que ce qui pourrait faire évoluer ce point de vue, ce serait s’il apparaissait clairement que les sommes dépensées n’étaient plus viables.

« Et cela pourrait résulter de divers facteurs », a déclaré M. Habib. « Une nouvelle augmentation des investissements (réalisés par les entreprises spécialisées dans l’IA), ou le sentiment que la concurrence devient trop intense en termes de chiffre d’affaires. »