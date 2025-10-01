Les principaux acteurs du projet Stargate AI, d'une valeur de 500 milliards de dollars

Stargate, une initiative d'infrastructure d'IA de 500 milliards de dollars qui est au cœur des efforts de Washington pour dominer le domaine, a attiré un grand nombre d'investisseurs et de fournisseurs depuis son lancement en janvier.

Le projet sera développé par OpenAI, la société mère de ChatGPT, SoftBank 9434.T et Oracle ORCL.N. et devrait générer une capacité totale de 10 gigawatts dans les centres de données.

Voici la liste des principaux partenaires du projet Stargate:

ORACLE ORCL.N

Oracle ouvrira trois nouveaux sites de centres de données avec OpenAI dans le comté de Shackelford, au Texas, dans le comté de Dona Ana, au Nouveau-Mexique, et sur un site non divulgué dans le Midwest, dans le cadre des efforts visant à accroître la capacité de calcul de Stargate.

Oracle ORCL.N et OpenAI ont annoncé en juillet des projets visant à développer jusqu'à 4,5 gigawatts de capacité de centre de données aux États-Unis, en plus de ce que les deux sociétés construisaient déjà sur le premier site de Stargate à Abilene, au Texas.

SOFTBANK 9984.T

SoftBank est l'investisseur principal et le bailleur de fonds du projet Stargate.

OPENAI

Le rôle du fabricant de ChatGPT dans le projet Stargate comprend la planification, la sélection du site et la supervision du déploiement de la capacité informatique avancée.

Lors de l'annonce du projet, OpenAI s'est engagé sur à déployer immédiatement 100 milliards de dollars.

NVIDIA NVDA.O

Le leader des puces d'IA est l'un des principaux partenaires de Stargate et fournit ses processeurs haut de gamme pour le projet.

Le chapitre norvégien de Stargate installera dans un premier temps 100 000 puces Nvidia et pourrait être multiplié par dix dans les phases ultérieures. Le projet Stargate UAE utilisera les systèmes Grace Blackwell GB300 de Nvidia.

Nvidia a également déclaré qu'elle investirait jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et qu'elle lui fournirait des puces pour centres de données.

COREWEAVE CRWV.O

Le fournisseur de nuages d'IA fait partie des fournisseurs de la capacité massive des centres de données dont Stargate a besoin.

Les projets en cours avec CoreWeave et Oracle ont contribué à porter la capacité prévue de Stargate à près de 7 gigawatts, a déclaré OpenAI fin septembre .

OpenAI et CoreWeave ont annoncé le mois dernier un nouvel accord d'une valeur de 6,5 milliards de dollars, ce qui porte la valeur totale de leurs accords à 22,4 milliards de dollars.

SAMSUNG 005930.KS et SK HYNIX 000660.KS

Les sociétés sud-coréennes ont signé des lettres d'intention pour la fourniture de puces mémoire pour le projet.

Le principal conseiller présidentiel sud-coréen, Kim Yong-beom, a déclaré mercredi qu'OpenAI cherchait à commander 900 000 plaquettes de semi-conducteurs en 2029 et qu'elle prévoyait de créer des coentreprises avec Samsung et SK Hynix pour construire deux centres de données en Corée du Sud d'une capacité initiale de 20 mégawatts.

ARM HOLDINGS ARM.O

Le fournisseur d'architecture de puces est un "partenaire technologique" de Stargate.

Le directeur général René Haas a déclaré que l'inclusion d'Arm dans le projet, par rapport à la technologie x86 utilisée par les rivaux Intel et Advanced Micro Devices, était un signe de l'importance de l'entreprise pour l'écosystème de l'IA.

G42, CISCO CSCO.O

L'entreprise émiratie G42, soutenue par l'État, construira le projet "Stargate UAE" dans le cadre d'un accord négocié au début de l'année par le président américain Donald Trump pour construire le plus grand ensemble de centres de données d'IA au monde en dehors des États-Unis.

Cisco Systems est également partenaire du projet, aux côtés d'autres bailleurs de fonds de Stargate.

MGX

La société MGX des Émirats arabes unis figure parmi les investisseurs du projet.

CRUSOE

"Noecloud" Crusoe a été contacté par Oracle pour construire certains centres de données pour Stargate, a rapporté Reuters. Crusoe fournit des services spécialisés dans l'informatique en nuage et les centres de données.

NSCALE GLOBAL HOLDINGS ET AKER ASA

OpenAI lance son premier projet de centre de données Stargate en Europe, en partenariat avec le développeur Nscale Global Holdings et le groupe d'investissement Aker ASA AKER.OL pour ouvrir une installation d'un milliard de dollars en Norvège l'année prochaine.

Nscale et Aker détiendront conjointement Stargate Norway à hauteur de 50 % chacun, investissant environ 1 milliard de dollars pour la phase initiale du projet, qui consommera environ 20 mégawatts de capacité électrique et aura pour premier client OpenAI.

FOXCONN 2317.TW

Foxconn a déclaré qu'il prévoyait de fabriquer des équipements de centres de données avec SoftBank dans l'ancienne usine de véhicules électriques de l'entreprise taïwanaise dans l'Ohio, dans le cadre du projet Stargate.