 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 944,76
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Crise politique: Attal acte sa prise de distance d'avec Emmanuel Macron
information fournie par AFP 06/10/2025 à 21:12

Gabriel Attal sur le plateau du 20H de TF1 lundi soir ( AFP / Ludovic MARIN )

Gabriel Attal sur le plateau du 20H de TF1 lundi soir ( AFP / Ludovic MARIN )

Gabriel Attal, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron et président du parti présidentiel Renaissance, a déclaré lundi que "comme beaucoup de Français" il "ne comprend plus les décisions" du chef de l'Etat, confirmant la nette prise de distances entre les deux hommes.

"Je ne comprends plus les décisions du président de la République", a-t-il asséné au 20H de TF1 . "Il y a eu la dissolution. Il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main", a-t-il ajouté au soir de la démission de Sébastien Lecornu qui a jeté l'éponge lundi matin après l'implosion du "socle commun", cette fragile coalition gouvernementale réunissant le centre et la droite.

Gabriel Attal a cependant indiqué qu'il participerait aux discussions que va mener Sébastien Lecornu dans les prochaines 48 heures à la demande d'Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat a en effet mandaté le Premier ministre démissionnaire pour conduire "d'ici mercredi soir, d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays". Ces tractations, qui ne se traduiront pas nécessairement par une reconduction de Sébastien Lecornu, doivent commencer mardi matin à Matignon par une réunion destinée à recoller les morceaux au sein du socle commun.

Gabriel Attal, qui avait dû quitter le poste de Premier ministre après la dissolution de l'Assemblée nationale de 2024, prône une nouvelle méthode pour sortir de la crise politique. Il a de nouveau plaidé pour la nomination d'un négociateur chargé de créer les conditions de la formation d'un gouvernement et insisté sur la nécessité de "partager le pouvoir".

-"Trois fois"-

"Le président a essayé trois fois la même chose depuis un an. Je pense qu'on peut essayer autre chose", a-t-il dit en référence aux nominations des trois derniers chefs du gouvernement Michel Barnier, François Bayrou et Sébastien Lecornu.

"Ce que j'ai proposé après la chute du gouvernement de François Bayrou, avant la nomination de Sébastien Lecornu, c'est de changer de méthode et de mettre le quoi avant le qui, de se mettre autour de la table entre forces politiques autour d'un ou de plusieurs négociateurs indépendants pour arriver à un compromis sur le budget et ensuite nommer un gouvernement", a-t-il expliqué.

La dissolution de 2024 avait marqué le début de la mésentente entre Emmanuel Macron et son Premier ministre d'alors. Informé au dernier moment, laissé en dehors de la confidence, Gabriel Attal avait marqué son désaccord avec la décision du chef de l'Etat d'appeler à des élections anticipées.

Depuis, il a pris les commandes du parti présidentiel Renaissance, de son groupe parlementaire, et il laisse nettement poindre ses ambitions pour l'élection présidentielle de 2027.

"Ce qu'il faut faire aujourd'hui en France, c'est partager le pouvoir. Dans l'exécutif, mais aussi avec nos collectivités locales, avec les partenaires sociaux. Je crois que c'est ce qui est attendu", a-t-il ajouté.

Gabriel Attal
Emmanuel Macron

Valeurs associées

TF1
8,4850 EUR Euronext Paris -0,88%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )
    Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour "d'ultimes négociations"
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:15 

    Emmanuel Macron a donné lundi à Sébastien Lecornu, Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, 48 heures pour des négociations de la dernière chance, laissant planer la menace de dissolution en cas d'échec. Ces ultimes tractations ont été accueillies ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street portée par la tech et l'IA
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:10 

    La Bourse de New York a terminé orientée à la hausse lundi, à l'exception du Dow Jones, profitant d'une vague d'annonces du créateur de ChatGPT OpenAI qui a redonné de l'élan à l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle. Le Nasdaq, à forte coloration ... Lire la suite

  • L'ancien ministre égyptien des Antiquités et du Tourisme, Khaled El-Enany, pose pour une photo le 1er octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    L'ex-ministre égyptien Khaled el-Enany désigné à la tête de l'Unesco
    information fournie par AFP 06.10.2025 21:13 

    Le Conseil exécutif de l'Unesco a désigné lundi l'Egyptien Khaled el-Enany pour devenir son prochain directeur général pour les quatre prochaines années dans un contexte de remise en cause de l'organisation, accusée d'être politisée et secouée par le retrait annoncé ... Lire la suite

  • Une femme passe devant une pancarte de la National Gallery of Art à Washington, annonçant que le musée est fermé en raison du blocage budgétaire en cours au Congrès, le 6 octobre 2025 ( AFP / Brendan Smialowski )
    Les Etats-Unis dans leur deuxième semaine d'un blocage budgétaire qui promet de durer
    information fournie par AFP 06.10.2025 20:29 

    Le blocage budgétaire aux Etats-Unis est entré lundi dans sa deuxième semaine avec toujours aucune issue en vue, et alors que la Maison Blanche a menacé de nouveau de licencier des fonctionnaires si l'opposition démocrate ne cédait pas. Chaque camp s'arcboute sur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank