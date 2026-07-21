Les prévisions sur Covivio restent inchangées et inférieures au consensus, le titre est en repli de -1%

Le premier semestre a été solide, mais les prévisions restent inchangées ( 4% du BPA ajusté) et inférieures au consensus, ce qui pourrait décevoir selon Jefferies.

L'analyste note que le BPA ajusté a progressé de 7,3% pour atteindre 282,4 millions d'euros, soit 2,55 euros par action, le taux d'occupation s'est amélioré et les locations de bureaux ont pris de l'ampleur, tandis que l'endettement est resté stable.

Jefferies souligne dans son étude que la croissance des loyers à périmètre comparable est plus faible à 2,2% et la valeur des actifs à périmètre comparable est en hausse de seulement 0,5%.

L'analyste indique également que sur le marché résidentiel allemand, la croissance des loyers à périmètre comparable a légèrement ralenti à 3,4% en glissement annuel (contre 3,6% au premier trimestre et 4,8% au premier semestre 2025).

"Dans le secteur hôtelier, la croissance des loyers à périmètre comparable s'est accélérée à 2,1% en glissement annuel (contre 1,4% au premier trimestre 2026 et 5,3% au premier semestre 2025). Les baux fixes ont progressé de 1,2% (contre 1,1 % au premier trimestre 2026) tandis que les baux variables ont augmenté de 3,2% (contre 2,0 % au premier trimestre 2026)" indique le bureau d'analyse.

Selon Jefferies, le marché locatif des bureaux est encourageant. 103 800 m² ont été loués (dont 45 500 m²) ou renouvelés (dont 58 250 m²).

Les prévisions sont confirmées, bien qu'inférieures au consensus, ce qui pourrait décevoir selon Jefferies.

Le groupe anticipe une hausse de 4% de son BPA ajusté EPRA pour 2026 par rapport à l'année précédente. Cela se traduirait par un BPA d'environ 4,94 EUR, globalement conforme à la prévision actuelle de 4,93 EUR de Jefferies, mais toujours inférieur au consensus de 5,00 EUR.