Les prévisions plus optimistes de Best Buy ne parviennent pas à rassurer les investisseurs ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à une fourchette comprise entre 42,3 et 42,8 milliards de dollars

* Relève ses prévisions de bénéfice par action annuel ajusté à une fourchette comprise entre 6,70 et 6,90 dollars

* Le bénéfice par action trimestriel ajusté dépasse les estimations des analystes

* Le cours de l'action recule de 6 %

(Réécriture du paragraphe 1, modification du titre, ajout d'un graphique, de commentaires de la direction aux paragraphes 3 et 11, ainsi que d'informations contextuelles) par Angela Christy M

Best Buy BBY.N a relevé jeudi ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice, tablant sur une augmentation des ventes d’appareils équipés d’IA et une croissance des recettes publicitaires, mais son action a chuté de 6 %, les investisseurs ne tenant pas compte de l’effet positif du remboursement des droits de douane et prenant leurs bénéfices après une récente remontée.

Le premier distributeur américain de produits électroniques s'est davantage concentré sur des catégories en forte croissance, notamment les lunettes dotées d’IA , les imprimantes 3D et les objets de collection, alors que les ventes d’appareils électroménagers, tels que les réfrigérateurs, les lave-linge et les lave-vaisselle, sont restées sous pression.

« Même si les clients restent prudents face aux achats coûteux, ils sont prêts à dépenser pour des produits haut de gamme lorsqu'ils en ont besoin ou lorsqu'il y a une innovation technologique », a déclaré Corie Barry, directrice générale sortante.

Les tensions sur le marché immobilier ont contraint les clients à opter pour le remplacement de leurs gros appareils électroménagers à des prix compétitifs.

L’entreprise a également signalé que la hausse des coûts du carburant pèserait sur ses marges au second semestre 2026.

Les détaillants américains ont indiqué, lors de la dernière saison des résultats, que les consommateurs, sous la pression de la hausse des prix des carburants et de l’augmentation du coût des denrées alimentaires, avaient réduit leurs dépenses consacrées aux achats discrétionnaires importants.

Best Buy a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel, mais cette hausse s'explique principalement par un remboursement de droits de douane d'environ 34 millions de dollars.

L’action de la société a progressé d’environ 30 % depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, les investisseurs ayant misé sur les signes de reprise observés chez le distributeur, alimentés par la demande de gadgets haut de gamme dotés d’intelligence artificielle de la part de consommateurs aisés.

Best Buy se prépare à une transition à la tête de l’entreprise: Jason Bonfig, un vétéran de la société, devrait prendre la succession de Corie Barry au poste de directeur général dans le courant de l’année. Le distributeur a également nommé Anne Bramman, experte du secteur, au poste de directrice financière.

Les prix des puces mémoire ont augmenté, la demande des centres de données d’IA ayant resserré l’offre, ce qui a exercé une pression sur les coûts pour Best Buy et ses fournisseurs.

La hausse des coûts des puces mémoire a entraîné une augmentation des prix de vente moyens de l’ordre de 5 % au cours du trimestre, tandis que la baisse des volumes vendus s’est située dans le haut de la fourchette à un chiffre, a déclaré le futur directeur général Jason Bonfig lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Le premier distributeur américain de produits électroniques table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 42,3 et 42,8 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 41,2 à 42,1 milliards de dollars.

La société prévoit une croissance de ses ventes comparables de 1,9 % à 3 % pour l’exercice, contre une fourchette de prévisions antérieure allant d’une baisse de 1 % à une hausse de 1 %.

Best Buy développe ses activités de marketplace et de publicité, qui génèrent des marges plus élevées, afin d’amortir les fluctuations des ventes liées à l’irrégularité des dépenses de consommation.

Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre, s’établissant à 1,47 dollar, a dépassé les estimations de 1,38 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Best Buy table désormais sur un bénéfice par action annuel compris entre 6,70 et 6,90 dollars, contre une fourchette estimée précédemment entre 6,30 et 6,60 dollars.