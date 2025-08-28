Les prévisions de revenus trimestriels de NetApp déçoivent, les actions chutent de 6 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NetApp NTAP.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre légèrement supérieur aux estimations, les entreprises réduisant leurs dépenses en services de stockage basés sur le cloud dans une économie incertaine, ce qui a fait chuter ses actions de près de 6 % dans les échanges prolongés.

NetApp, qui a également annoncé un chiffre d'affaires trimestriel légèrement supérieur aux estimations, aide les entreprises à améliorer l'efficacité de leur infrastructure de stockage de données et compte parmi ses clients des sociétés telles qu'Amazon.com AMZN.O Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft MSFT.O Azure.

La hausse des taux d'intérêt et l'inflation persistante ont contraint les clients à réduire leurs dépenses technologiques, ce qui a pesé sur la demande de sociétés telles que NetApp, qui fournissent des produits de stockage de mémoire basés sur l'informatique dématérialisée.

Pour le deuxième trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires net compris entre 1,615 milliard et 1,765 milliard de dollars. Le point médian de la prévision de 1,69 milliard de dollars était légèrement supérieur aux estimations de 1,68 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise prévoit un bénéfice ajusté compris entre 1,84 et 1,94 dollar par action. Le point médian de la fourchette de prévisions, à savoir 1,89 $, était également légèrement supérieur aux estimations de 1,88 $.

Le chiffre d'affaires net pour le premier trimestre clos le 25 juillet s'est élevé à 1,56 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,55 milliard de dollars.

Le segment du cloud hybride, qui représente la quasi-totalité du chiffre d'affaires de NetApp, a enregistré une hausse de 1 % des ventes à 1,40 milliard de dollars.

NetApp a réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.