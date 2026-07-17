Les prévisions de résultats de Netflix déçoivent Wall Street, le cours de l'action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du co-directeur général, d'informations sur l'entreprise, des dernières données boursières, ainsi que des paragraphes 2 à 4 et 12)

* Netflix prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires de 12,86 milliards de dollars et un bénéfice par action dilué de 82 cents

* Le cours de l'action recule de plus de 8 % dans les échanges après clôture

* La société réduira la fréquence de publication de ses rapports sur les heures de visionnage à une fois par an à compter de janvier 2027

par Lisa Richwine

Netflix NFLX.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux objectifs de Wall Street et a déclaré qu’elle réduirait la fréquence de publication de ses rapports sur les heures de visionnage, alors que la société cherche de nouvelles voies de croissance.

L'action Netflix a chuté de près de 8,6 % en après-bourse, à 67,99 dollars.

La société, dirigée par les co-directeurs généraux Ted Sarandos et Greg Peters, a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires de 12,86 milliards de dollars pour la période de juillet à septembre et à un bénéfice par action dilué de 82 cents. Selon LSEG, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars et un BPA dilué de 84 cents.

Après des années de forte croissance du nombre d’abonnés, Netflix s’efforce désormais de se développer en misant sur la publicité, les événements en direct et les jeux vidéo. L’action de la société a perdu environ un cinquième de sa valeur cette année, les investisseurs s’interrogeant sur sa capacité à maintenir cette croissance.

“Ces prévisions pour le troisième trimestre semblent refléter à la fois la prudence de la direction et une maturation naturelle du profil de croissance, plutôt qu’une détérioration soudaine de l’activité”, a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. Il a ajouté qu’elles “renforceraient l’idée selon laquelle Netflix reste solide, mais entre dans une phase de croissance plus stable, avec une marge d’erreur considérablement réduite compte tenu des attentes toujours élevées”.

Netflix a annoncé qu’il réduirait la fréquence de publication de son rapport sur les heures de visionnage, actuellement semestrielle, à une fois par an à compter de janvier 2027 “afin de rester concentré sur nos principaux indicateurs financiers: le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation”. L’entreprise a cessé de publier ses chiffres d’abonnés trimestriels en 2025.

Pour le trimestre qui vient de s’achever, le chiffre d’affaires et le bénéfice par action (BPA) de Netflix ont globalement confirmé les estimations des analystes. Le bénéfice par action s’est établi à 80 cents pour cette période de trois mois, marquée par des succès tels que la série policière “I Will Find You” et le long métrage d’animation “Swapped”. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 12,56 milliards de dollars.

“Nos performances financières restent solides et nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels”, a déclaré la société dans sa lettre trimestrielle aux actionnaires.

LA CONCURRENCE S'INTENSIFIE

Netflix est confronté à une concurrence venant de tous les horizons du secteur du divertissement, qu'il s'agisse des groupes médiatiques traditionnels tels que Walt Disney DIS.N , de YouTube, dont la présence s'étend de plus en plus dans les salons, ou encore du visionnage sur mobile via des applications comme TikTok.

En avril, Netflix a indiqué compter plus de 325 millions d’abonnés payants et disposer encore d’une marge de progression.

La société développe une activité publicitaire et propose des jeux vidéo, deux initiatives qui en sont encore à leurs débuts. Elle a réitéré ses prévisions antérieures selon lesquelles les recettes publicitaires atteindraient 3 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. La société compte sur le nombre croissant de ses événements en direct, notamment une programmation élargie de la NFL, pour attirer davantage de recettes publicitaires.

Dans une vidéo publiée après la publication des résultats, M. Peters a déclaré que la société étudiait la possibilité de proposer une offre gratuite financée par la publicité sur certains marchés, mais qu’elle n’avait pas l’intention de la lancer à court terme.

Netflix a indiqué que l’engagement, c’est-à-dire le temps passé par les utilisateurs à regarder le service, était “satisfaisant”. Le nombre d’heures de visionnage a augmenté de 2 % au premier semestre, contre 1,5 % il y a un an.

Elle a indiqué qu’elle comptait conserver son avance sur la concurrence, notamment en utilisant la technologie pour améliorer tous les aspects de son activité. L’utilisation de l’intelligence artificielle générative par les producteurs “se développe rapidement” et a été mise en œuvre dans environ 300 titres, principalement en post-production, a précisé la société.