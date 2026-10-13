Les prévisions de DB pour Air Liquide

Dans une étude, la Deutsche Bank révèle ses objectifs trimestriels pour le géant français des gaz industriels et médicaux et confirme sa recommandation à l'achat sur le titre Air Liquide ( 1,06%, à 170,48 euros).

Pour l'ensemble du groupe, les analystes tablent sur une croissance comparable des ventes de 3%, contre un consensus à 3,1% et un deuxième trimestre 2026 à 3,5%. Cette décélération s'explique principalement par la baisse des ventes de la branche Ingénierie & Technologies, Air Liquide se recentrant de plus en plus sur ses activités de coeur de métier. En ce qui concerne les données publiées, les ventes sont prévues en hausse de 9,4% sur un an.

Dans le détail, la division Gaz & Services devrait connaître une progression comparable des ventes de 3,5% sur le troisième trimestre, contre un consensus de 3,4% et un précédent de 3,3%.

Au niveau des prévisions, Deutsche Bank estime que la direction devrait rester optimiste quant au rythme de progression des marges et elle devrait également réitérer son objectif 2026 d'une augmentation de la marge opérationnelle d'environ 100 points de base hors effets énergie.

Pour DB, Air Liquide est l'une des valeurs de croissance de la plus haute qualité suivies par ses analystes. L'avis est à l'achat, avec une cible de cours de 194 euros.