Sécheresse et canicules: la récolte de maïs encore revue à la baisse

Le cultivateur de céréales Sébastien Maylin présente un épi de maïs affecté par la sécheresse, le 24 août 2026 à Bazordan, dans le département des Hautes-Pyrénées. Selon le ministère, la récolte nationale serait quasiment divisée par deux sur un an. ( AFP / Valentine CHAPUIS )

9,1 puis 8 et maintenant seulement 7,3 millions de tonnes de maïs: au fur et à mesure de l'avancée de la moisson en France, le ministère de l'Agriculture abaisse ses prévisions de production et de rendements pour le grain jaune, très affecté par la sécheresse et de moindres superficies cultivées.

"Début octobre, les moissons de maïs grain sont plus avancées qu'habituellement. La production, semences comprises, est attendue à 7,3 millions de tonnes", a indiqué mardi Agreste, le service des statistiques du ministère dans son point mensuel arrêté au début de chaque mois.

"La production serait ainsi quasiment divisée par deux sur un an, en raison de la chute des rendements (-27 % au niveau national) mais aussi des surfaces cultivées (-28 %)", précise la note.

Les rendements du maïs grain ont souffert notamment de la sécheresse qui se prolonge depuis la fin de l'été. Au niveau national, ils s'établiraient à 63,0 quintaux par hectare "soit près de 24 q/ha en dessous du rendement 2025, la perte atteignant 28 q/ha pour les parcelles non irriguées", est-il encore ajouté.

"Il faut remonter à 1990 pour trouver un niveau de rendement national inférieur (60,3 q/ha)."

Agreste souligne que des surfaces de maïs grain, c'est-à-dire quand seuls les épis sont récoltés, ont diminué de 305.000 hectares en raison des choix effectués au moment des semences, mais que 150.000 hectares en mauvais état après l'été ont été ensuite réorientés vers l'ensilage, quand toute la plante est récoltée pour nourrir les animaux.

Malgré une hausse des surfaces pour le maïs fourrage, la production "reculerait de 29 % par rapport à 2025 en raison de la faiblesse du rendement, révisé à moins de 87 q/ha (après 90,3 q/ha estimés en septembre)".

La France est le plus gros producteur de blé et de maïs au sein de l'UE.

La production de blé tendre a de nouveau été légèrement revue à la baisse, à 31,5 Mt contre 31,7 Mt le mois dernier.

La production de sorgho grain, d'orges, de soja et de triticale est également en baisse et le rendement du tournesol serait au plus bas depuis au moins 1980.

La production de betteraves est revue à la baisse, "à 25,3 Mt, en raison de rendements moindres que prévu" tandis que la pomme de terre pourrait faire légèrement mieux que prévu avec "des rendements revus à la hausse, ces derniers étant favorisés par les pluies tardives".