Les prévisions de chiffre d'affaires moroses d'Expedia viennent ternir un trimestre solide marqué par une demande touristique soutenue

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* Expedia revoit à la hausse ses prévisions de réservations brutes pour l'exercice, les situant désormais dans une fourchette comprise entre 131,4 et 131,9 milliards de dollars

* Le directeur financier Derek Andersen invoque les élections américaines et les perturbations dans la zone EMEA, qui pèsent sur les voyages régionaux long-courriers

* La directrice générale Ariane Gorin indique que les voyageurs aisés ont continué à réserver malgré la hausse des tarifs aériens

* Le bénéfice ajusté du troisième trimestre, à 9,39 dollars par action, dépasse les estimations de Wall Street

(Ajout de commentaires issus de la conférence téléphonique sur les résultats et mise à jour des cours boursiers)

par Anshuman Tripathy

La société de voyages en ligne Expedia Group EXPE.O prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires largement inférieur aux attentes de Wall Street, alors que le secteur est confronté au conflit au Moyen-Orient et aux troubles en Europe, ce qui a entraîné une baisse de 9 % de son cours en bourse lorsdes négociations après clôture.

Ces perspectives moroses annoncées mercredi ont éclipsé des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre et une révision à la hausse des prévisions de réservations brutes annuelles, alors que les dépenses régulières des consommateurs fortunés ont soutenu la demande de voyages internationaux dans un contexte d’inflation persistante.

La société a tablé sur un chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre compris entre 3,69 et 3,75 milliards de dollars, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 3,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Cette révision à la baisse des prévisions s’explique par les élections de mi-mandat aux États-Unis et les troubles dans la région EMEA, a déclaré Derek Andersen, directeur financier, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

M. Andersen a ajouté que les événements au Moyen-Orient et en Europe perturbaient la demande et pénalisaient les liaisons long-courriers au sein de ces régions.

Les prévisions trimestrielles d’Expedia font écho aux commentaires de son concurrent Booking Holdings BKNG.O concernant les perturbations des voyages à destination et en provenance du Moyen-Orient, l’impact de la hausse des tarifs aériens, ainsi que les troubles dans certaines villes européennes.

Des chaînes hôtelières, notamment Hilton HLT.N et Marriott MAR.O , ont également signalé un effet négatif du conflit au Moyen-Orient sur leurs résultats du quatrième trimestre, ainsi que l’impact des élections.

Toutefois, le chiffre d’affaires de la société mère de Vrbo a progressé d’environ 12 % pour atteindre 4,94 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, dépassant les estimations qui s’élevaient à 4,74 milliards de dollars. Son bénéfice ajusté au troisième trimestre, à 9,39 dollars par action, a dépassé les estimations de Wall Street, qui s’élevaient à 8,89 dollars.

La directrice générale Ariane Gorin a déclaré à Reuters que la demande des clients américains avait été forte au cours du trimestre, tant pour les voyages intérieurs que pour les départs vers l’Europe et l’Asie.

Lors de sa conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats, Mme Gorin a ajouté que la demande était particulièrement forte parmi les clients les plus aisés, qui ont donné la priorité aux voyages malgré la hausse des tarifs aériens.

Expedia a revu à la hausse ses prévisions de réservations brutes annuelles, les portant à une fourchette comprise entre 131,4 et 131,9 milliards de dollars, contre une fourchette comprise entre 129,5 et 130,8 milliards de dollars précédemment.

Les analystes tablaient en moyenne sur des réservations brutes annuelles de 130,22 milliards de dollars.

La société basée à Seattle prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 16,37 et 16,43 milliards de dollars, contre une fourchette de 16,05 à 16,22 milliards de dollarsprécédemment.