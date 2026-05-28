Les prévisions de chiffre d'affaires de Salesforce déçoivent sur fond de craintes liées à la disruption provoquée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Juby Babu

Salesforce CRM.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, les inquiétudes concernant les perturbations causées par l'IA sur la demande de logiciels traditionnels ayant éclipsé ses performances meilleures que prévu au premier trimestre.

Les actions du fournisseur de logiciels d'entreprise ont légèrement baissé lors d'une séance prolongée marquée par la volatilité. Elles ont reculé de près de 33% depuis le début de l'année, après avoir chuté de plus de 20% en 2025.

À l'instar de ses concurrents, Salesforce doit également faire face aux inquiétudes croissantes des investisseurs quant au fait que les outils d'IA en pleine évolution pourraient détourner les entreprises clientes des logiciels traditionnels en prenant en charge des tâches autrefois effectuées par leurs produits.

Les outils de codage avancés d'Anthropic et d'OpenAI ont contribué à la récente vague de ventes massives de titres du secteur des logiciels, marquant le début de ce que Wall Street appelle une "SaaSpocalypse" — un terme reflétant le pessimisme qui règne autour des entreprises de logiciels en tant que service.

Salesforce prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 11,27 et 11,35 milliards de dollars, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 11,36 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Les prochains trimestres seront décisifs pour Salesforce, tant pour démontrer la valeur que ses clients principaux tirent des licences par poste que celle que ses clients Agentforce tirent de l’IA", a déclaré Rebecca Wettemann, directrice générale du cabinet d’analyse sectorielle Valoir.

Salesforce tente de se réinventer en tant qu’entreprise spécialisée dans les agents IA grâce à sa plateforme d’agents autonomes Agentforce — qui reste encore une activité de taille modeste.

Elle a affiché un bénéfice ajusté par action de 3,88 dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation de 3,12 dollars.

Salesforce a déclaré un chiffre d'affaires de 11,13 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 avril, dépassant les estimations de 11,05 milliards de dollars, grâce à l'adoption massive de ses logiciels d'entreprise basés sur l'IA.

La société a conclu 98 nouveaux contrats d'une valeur annuelle supérieure à 1 million de dollars au cours du trimestre, a déclaré le directeur général Marc Benioff lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Le chiffre d'affaires trimestriel lié aux abonnements et à l'assistance a augmenté de 14%, dépassant également les attentes.