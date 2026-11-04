Les prévisions de bénéfices d'Uber déçoivent, en raison de la pénurie de chauffeurs et du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le conflit au Moyen-Orient réduit la croissance des réservations de 75 points de base, ce qui laisse présager un recul de 100 points de base au quatrième trimestre

* La demande canadienne a dépassé l’offre, cette dernière ayant été réduite par un durcissement de la politique d’immigration – directeur général

* Bénéfice ajusté du quatrième trimestre estimé entre 95 et 99 cents par action, contre une estimation de 1,06 dollar

(Ajout des données sur les actions au paragraphe 3)

Uber UBER.N a annoncé mercredi un bénéfice ajusté inférieur aux attentes de Wall Street, la pénurie de chauffeurs, la hausse des coûts du carburant et le conflit au Moyen-Orient ayant pesé sur la croissance des services de VTC sur des marchés allant de l’Inde au Brésil en passant par le Canada.

L’entreprise réagit en augmentant ses dépenses pour recruter et fidéliser les chauffeurs, un coût qui sera suivi de près car il intervient alors que la société finance également une offensive majeure dans le domaine des véhicules autonomes et une série d’acquisitions.

L'action de la société de VTC a reculé de près de 2 % en pré-ouverture.

Uber prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté compris entre 95 et 99 cents par action, en deçà des estimations de 1,06 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

L’entreprise a indiqué que le conflit au Moyen-Orient avait pesé de 75 points de base sur la croissance des réservations de son activité « Mobility » et qu’elle tablait sur un impact de 100 points de base au quatrième trimestre.

« La hausse des prix du carburant et la disponibilité réduite des chauffeurs ont pesé sur la croissance de l’offre sur plusieurs marchés internationaux », a déclaré le directeur général Dara Khosrowshahi dans un communiqué préparé à l’avance.

« Nous avons également constaté au Canada un impact lié au resserrement des flux d’immigration, et le marché souffre actuellement d’une pénurie importante de chauffeurs. »

Uber a indiqué que les tendances en matière de mobilité s’étaient améliorées en octobre et qu’elle investissait dans le recrutement, la fidélisation et la réactivation des chauffeurs.

La société table sur des réservations brutes comprises entre 63,25 et 65,25 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 64,42 milliards de dollars.

Elle prévoit un bénéfice de base ajusté compris entre 3,13 et 3,23 milliards de dollars, contre des estimations de 3,19 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre, à 14,77 milliards de dollars, a progressé de 10 %, enregistrant sa plus faible croissance depuis le premier trimestre 2021, mais a dépassé les estimations de 14,69 milliards de dollars. Les réservations dans le secteur de la livraison ont augmenté de 22 % et celles du fret de 35 %.

Uber a déclaré s'attendre à compter environ 700 véhicules entièrement autonomes sur sa plateforme d'ici la fin de l'année et plus de 2 000 d'ici fin 2027. L'entreprise prévoit de concentrer ses investissements sur un groupe plus restreint de partenaires spécialisés dans les véhicules autonomes.

La société a également conclu un accord en vue d’acquérir la place de marché de restauration ezCater. Hormis les investissements dans les véhicules autonomes, elle ne prévoit « que peu, voire aucune autre opération de fusion-acquisition jusqu’en 2027 au moins ».