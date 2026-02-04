 Aller au contenu principal
Les prévisions annuelles de Stanley Black & Decker sont revues à la baisse
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du fabricant d'outils électriques Stanley Black & Decker SWK.N chutent de 2,8 % à 78,7 $ dans les transactions de pré-marché

** SWK prévoit un bénéfice 2026 inférieur aux estimations de Wall Street, car les hausses de prix dues aux tarifs douaniers nuisent à la demande pour ses outils électriques

** La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre 4,90 et 5,70 dollars, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes de 5,66 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté par action au quatrième trimestre de 1,41 $, en baisse par rapport à 1,49 $ il y a un an

** Les ventes nettes trimestrielles ont chuté à 3,68 milliards de dollars, contre 3,72 milliards de dollars l'année précédente

** SWK a chuté de 7,5 % en 2025

