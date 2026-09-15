Les prescriptions de testostérone chez les femmes augmentent, tout comme les refus et les retards

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* Les prescriptions de testostérone chez les femmes ont bondi de 146 % entre janvier 2023 et juillet 2026

* Les femmes doivent souvent diviser les produits à base de testostérone destinés aux hommes en doses plus faibles

* La FDA examinera l'utilisation de la testostérone chez les femmes ménopausées lors d'une réunion prévue le 17 septembre

par Mrinalika Roy

Les femmes qui se tournent de plus en plus vers la thérapie à base de testostérone pour soulager les symptômes de la ménopause se heurtent à des retards inattendus dans la délivrance des ordonnances et à des refus de la part des pharmacies, selon des entretiens menés auprès de plus d’une demi-douzaine de médecins, d’infirmières et de patientes.

Il n'existe aucun produit à base de testostérone approuvé aux États-Unis pour les femmes, bien que son utilisation hors AMM soit en hausse, principalement pour traiter une baisse persistante de la libido liée à la ménopause, seule affection pour laquelle il existe actuellement des recommandations médicales et des preuves d'efficacité.

Certains cliniciens la prescrivent également pour des symptômes liés à la ménopause tels que la fatigue et la perte de force musculaire, malgré l'absence de recommandations médicales pour cette utilisation.

La Menopause Society et une demi-douzaine d’autres organisations médicales ne soutiennent l’utilisation de la testostérone que pour le traitement du trouble du désir sexuel hypoactif chez les femmes ménopausées.

« Nous ne disposons d’aucune preuve chez les femmes indiquant que cela améliorerait la masse musculaire, la densité osseuse, l’humeur, le bien-être ou, en réalité, tout autre indicateur », a déclaré le Dr Stephanie Faubion, directrice du Centre pour la santé des femmes de la Mayo Clinic et directrice médicale de la Menopause Society.

« Les bienfaits de la testostérone vantés auprès du grand public et sur les réseaux sociaux ne correspondent pas vraiment à ce pour quoi nous disposons de données », a-t-elle ajouté.

EXPLOSION DES PRESCRIPTIONS

L’essor de la testostérone intervient alors que de plus en plus de femmes se tournent vers l’hormonothérapie en général , une tendance également alimentée par les réseaux sociaux et, plus récemment, par la FDA, qui a validé l’utilisation des œstrogènes et de la progestérone pour traiter les symptômes de la ménopause, les jugeant sûres et efficaces. Certains cliniciens prescrivent de la testostérone en complément de ces traitements.

Une analyse EXCLUSIVE des données réalisée pour Reuters par la société d’analyse des données de santé Truveta montre que le taux de femmes recevant une prescription de testostérone a bondi de 146 %, soit près d’un triplement, entre janvier 2023 et juillet 2026.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine organisera jeudi un atelier public afin d’examiner les données scientifiques relatives à l’utilisation de la testostérone chez les femmes ménopausées, une pratique encouragée par le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr. et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, qui a fait de la question des taux de testostérone au sein des troupes un sujet de préoccupation.

Bien que les professionnels de santé puissent prescrire des médicaments approuvés comme bon leur semble, un porte-parole de la FDA a déclaré que ces utilisations hors AMM n’avaient pas été évaluées par l’agence en termes de sécurité, d’efficacité ou de posologie.

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION POUR LES FEMMES

En l’absence de testostérone homologuée pour les femmes, les patientes doivent diviser les conditionnements destinés aux hommes, dont les doses sont souvent bien supérieures à celles dont elles ont besoin.

Jennifer Lanoff, infirmière spécialisée en santé des femmes à Washington, D.C., a déclaré qu’Amazon AMZN.O Pharmacy avait rejeté pour la première fois cette année des ordonnances émanant de son cabinet.

« Nous délivrons depuis toujours des ordonnances de testostérone hors AMM. C'est ce que recommandent les directives cliniques. Amazon ne nous avait jamais posé de problème auparavant », a-télle déclaré. « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ni pourquoi ils les ont refusées. Ils affirment qu'il s'agit d'une nouvelle politique. »

Mme Lanoff a indiqué avoir obtenu un certain succès en réécrivant les ordonnances de manière à ce que les patientes jettent le gel restant plutôt que de fractionner les doses pour une utilisation ultérieure.

Amazon Pharmacy a déclaré ne pas délivrer certaines prescriptions de testostérone qui exigent que les femmes personnalisent les doses afin de garantir une délivrance sûre et conforme. L’entreprise a ajouté que cette politique n’était pas spécifique à la testostérone ni fondée sur le sexe ou l’identité de genre du patient.

L’entreprise a indiqué qu’elle orientait les clients vers des pharmacies spécialisées dans la préparation magistrale, qui mélangent les ingrédients pour obtenir des doses sur mesure.

La testostérone préparée sur mesure peut coûter environ 100 dollars pour un traitement de trois mois, contre 30 dollars après remises pour un traitement de 10 mois dans une pharmacie commerciale, a précisé Mme Lanoff.

La plupart des compagnies d’assurance ne prennent pas en charge la testostérone pour les femmes, ont déclaré les médecins, les infirmières et les patientes.

Magen Price, infirmière praticienne et fondatrice de Mystic Valley Sexual Wellness, a déclaré que plus d’un tiers des 80 patients de son cabinet qui utilisent actuellement de la testostérone ont rencontré des problèmes avec leurs ordonnances, notamment dans les pharmacies CVS CVS.N et Walgreens.

Ces problèmes, qui ont commencé l’année dernière, se sont aggravés, a déclaré Mme Price à Reuters.

Lorsqu’Amy Swan, une graphiste de 55 ans vivant près de Boston, a tenté de se procurer sa première ordonnance de gel à base de testostérone en mars, elle s’attendait à une simple visite à la pharmacie.

Au lieu de cela, elle a passé des semaines à essayer de convaincre une pharmacie d’accepter un bon de réduction GoodRx qui lui aurait permis de bénéficier d’une réduction de 25 %.

« J’ai perdu des heures rien que pour obtenir cette seule ordonnance », a déclaré Mme Swan.

CVS a indiqué que ses pharmacies délivraient régulièrement des ordonnances de gel topique à base de testostérone destiné aux femmes. D’autres enseignes disposant de grandes chaînes de pharmacies, notamment Walgreens, Costco COST.O et Walmart

WMT.N , n’ont pas répondu à nos demandes de commentaires. Kroger KR.N a refusé de s’exprimer.

Kevin Schipper, pharmacien et directeur de la gestion du cycle de vie des produits au sein du cabinet de conseil ProPharma, a expliqué que les pharmacies pouvaient refuser certaines ordonnances en raison de préoccupations liées à la précision du dosage et à la sécurité du médicament, ainsi qu’à la stabilité, au stockage et au risque de contamination si un emballage à usage unique était ouvert et réutilisé.

Comme il s’agit d’une substance soumise à contrôle — à l’instar de l’aspirine codéinée —, chaque État impose également des obligations de tenue de registres à l’administration.

ESSAIS CLINIQUES SUR LA SÉCURITÉ

Selon ClinicalTrials.gov, plus de 30 essais cliniques portant sur l’utilisation de la testostérone pour traiter diverses affections chez les femmes sont en cours ou prévus, notamment un essai sur les troubles sexuels parrainé par Marius Pharmaceuticals qui devrait débuter dès la fin de cette année.

Aviva Bio développe un produit à base de testostérone de nouvelle génération qui permettrait de réduire le risque de cancer du sein associé à l’utilisation de cette hormone.

Les produits actuellement utilisés par les femmes comprennent des gels à base de testostérone de marque et génériques, tels que l’AndroGel d’AbbVie ABBV.O , le Testim de Keenova Therapeutics et le Vogelxo d’Upsher-Smith.

Upsher-Smith n’a pas souhaité s’exprimer sur son intention de développer des produits à base de testostérone spécifiquement destinés aux femmes. AbbVie et Keenova n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Cynthia Stuenkel, professeure clinique de médecine à l’Université de Californie à San Diego, a déclaré qu’elle espérait que la FDA accorderait la priorité à l’évaluation d’un produit à base de testostérone conçu pour les femmes.

« Cela permettrait sans aucun doute aux cliniciens de prescrire plus sereinement de la testostérone et aux femmes d’utiliser plus facilement et en toute confiance une testostérone dosée spécifiquement pour elles », a-t-elle déclaré.