Les premières centrales électriques alimentées au GNL du Viêt Nam commencent à fonctionner commercialement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les deux premières centrales électriques du Viêt Nam qui utilisent exclusivement du gaz naturel liquéfié ont commencé leurs opérations commerciales, a déclaré lundi le propriétaire Petrovietnam Power POW.HM .

Les centrales Nhon Trach 3 et Nhon Trach 4, situées dans la province méridionale de Dong Nai, ont une capacité combinée de 1,62 gigawatt et pourront produire 9 milliards dekilowattheures par an, a indiqué Petrovietnam Power dans un communiqué.

Elles sont les premières d'un parc de 13 centrales au GNL d'une capacité totale de 22,4 GW que le Viêt Nam entend achever d'ici 2030, mais le développement des autres centrales a pris du retard.

Les deux centrales ont été construites par un consortium composé de la société vietnamienne Lilama Corp. et de la société sud-coréenne Samsung C&T Corp. 028260.KS pour un coût de 1,4 milliard de dollars, en utilisant des turbines fournies par General Electric GE.N .