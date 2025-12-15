 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les premières centrales électriques alimentées au GNL du Viêt Nam commencent à fonctionner commercialement
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 03:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 3 et 4)

Les deux premières centrales électriques du Viêt Nam qui utilisent exclusivement du gaz naturel liquéfié ont commencé leurs opérations commerciales, a déclaré lundi le propriétaire Petrovietnam Power POW.HM .

Les centrales Nhon Trach 3 et Nhon Trach 4, situées dans la province méridionale de Dong Nai, ont une capacité combinée de 1,62 gigawatt et pourront produire 9 milliards dekilowattheures par an, a indiqué Petrovietnam Power dans un communiqué.

Elles sont les premières d'un parc de 13 centrales au GNL d'une capacité totale de 22,4 GW que le Viêt Nam entend achever d'ici 2030, mais le développement des autres centrales a pris du retard.

Les deux centrales ont été construites par un consortium composé de la société vietnamienne Lilama Corp. et de la société sud-coréenne Samsung C&T Corp. 028260.KS pour un coût de 1,4 milliard de dollars, en utilisant des turbines fournies par General Electric GE.N .

Valeurs associées

GE AEROSPACE
299,830 USD NYSE +3,93%
Gaz naturel
4,11 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
61,45 USD Ice Europ +0,38%
Pétrole WTI
57,71 USD Ice Europ +0,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank