Vincent Bolloré renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de corruption au Togo

Vincent Bollore pose avant une audition de la commission parlementaire française à Paris

L'homme d'affaires ‌Vincent Bolloré sera jugé devant un tribunal correctionnel pour "corruption d’agent ​public étranger", a-t-on appris jeudi du Parquet national financier (PNF), confirmant une information du quotidien Le Monde.

En juillet dernier, le PNF ​avait requis un procès pour Vincent Bolloré pour corruption dans un dossier ​lié à la gestion des ⁠ports de Lomé au Togo, et de Conakry, en ‌Guinée.

Selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, les faits de corruption portent sur le territoire ​national, à Puteaux (Hauts-de-Seine) ‌où se trouve le siège social du ⁠groupe Bolloré, ainsi qu'au Togo, courant 2009, 2010 et 2011.

Vincent Bolloré, fondateur du groupe de logistique du même nom ⁠dont il a ‌confié la direction à son fils Cyrille, est ⁠aussi renvoyé devant la justice pour "complicité d'abus de confiance" ‌à Puteaux et au Togo courant 2009 et ⁠2010, ainsi qu'en Guinée courant 2010 et ⁠2011.

Selon Le Monde, ‌la justice soupçonne le groupe Bolloré d'avoir conseillé, à moindre ​coût, les campagnes de ‌Faure Gnassingbé et d’Alpha Condé, candidats victorieux respectivement à la présidence du Togo ​et de la Guinée en 2010, en échange de la gestion de leurs ports principaux. L'audience devrait ⁠se tenir du 7 au 17 décembre, ajoute le quotidien.

Contactés, les représentants de Vincent Bolloré et du groupe Bolloré n'avaient pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

(Sudip Kar-Gupta et Gianluca Lo Nostro, rédigé par Blandine Hénault, édité ​par Zhifan Liu)