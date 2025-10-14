Les podcasts vidéo de Spotify sont diffusés sur Netflix dans le cadre d'un nouvel accord de distribution

Netflix NFLX.O a annoncé mardi qu'il ajouterait une série depodcasts vidéo les plus populaires de Spotify SPOT.N à son service à partir de début 2026, dans le cadre d'un nouveau partenariat de distribution visant à élargir la gamme de divertissements du géant de la diffusion en continu et à attirer de nouveaux publics.

L'offre initiale comprendra des émissions telles que "The Dave Chang Show" et "The Bill Simmons Podcast", mais pas "The Joe Rogan Experience", le podcast le plus écouté de Spotify dans le monde.

Cette expansion souligne la volonté de Netflix de se diversifier au-delà des séries scénarisées, des films et des programmes de téléréalité en exploitant l'attrait croissant des formats de podcasts audiovisuels.

Pour Spotify, ce partenariat devrait permettre d'étendre la portée de ses créateurs en exploitant la vaste base mondiale d'abonnés de Netflix.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été annoncées.

"Alors que les podcasts vidéo continuent de gagner en popularité, notre partenariat avec Spotify nous permet d'offrir des versions vidéo complètes de ces émissions de premier plan au public de Netflix et de Spotify", a déclaré Lauren Smith, vice-présidente des licences de contenu et de la stratégie de programmation chez Netflix.

Netflix a déclaré que l'offre de podcasts vidéo débutera aux États-Unis au début de l'année 2026, et qu'un déploiement international plus large suivra.

Les podcasts proposés couvriront les domaines du sport, de la culture et de la criminalité, avec notamment "The Zach Lowe Show", "The Rewatchables", "The Big Picture" et "Serial Killers"

"Cela offre plus de choix aux créateurs et ouvre une toute nouvelle opportunité de distribution", a déclaré Roman Wasenmüller, vice-président, responsable des podcasts chez Spotify.