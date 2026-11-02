Les plus grandes transactions technologiques de la dernière décennie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour pour ajouter l'accord Marvell-Lumentum)

Marvell Technology MRVL.O a conclu la plus importante transaction de son histoire en rachetant Lumentum Holdings LITE.O pour 115 milliards de dollars, dette comprise, renforçant ainsi sa position face à son grand concurrent Broadcom AVGO.O , alors que les géants de la technologie investissent des milliards dans les infrastructures d’IA.

Voici la liste des plus importantes transactions dans le secteur technologique américain au cours de la dernière décennie: