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Les plus grandes transactions technologiques de la dernière décennie
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 13:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour pour ajouter l'accord Marvell-Lumentum)

Marvell Technology MRVL.O a conclu la plus importante transaction de son histoire en rachetant Lumentum Holdings LITE.O pour 115 milliards de dollars, dette comprise, renforçant ainsi sa position face à son grand concurrent Broadcom AVGO.O , alors que les géants de la technologie investissent des milliards dans les infrastructures d’IA.

Voici la liste des plus importantes transactions dans le secteur technologique américain au cours de la dernière décennie:

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALPHABET-A
279,8400 USD NASDAQ -1,40%
BROADCOM
326,1450 USD NASDAQ -5,47%
CISCO SYSTEMS
104,5400 USD NASDAQ -3,73%
DELL TECHNOLOGIES
424,160 USD NYSE -10,77%
HUBSPOT
234,770 USD NYSE -2,07%
IBM
257,770 USD NYSE -0,17%
LUMENTUM HLDNGS
840,7000 USD NASDAQ -8,57%
MARVELL
196,4000 USD NASDAQ -10,05%
MICROSOFT
521,9100 USD NASDAQ -1,55%
NETFLIX
62,0800 USD NASDAQ +0,05%
WALT DISNEY
110,970 USD NYSE +0,06%
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valeur

dernier

var.
2CRSI
21,92 0,00%
ALSTOM
11,815 -25,27%
CAC 40
7 976,98 +0,09%
Pétrole Brent
108,61 -6,10%
HAFFNER ENERGY
0,581 -9,22%
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