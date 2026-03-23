Les pires accidents aériens de ces dernières années

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(Mise à jour avec le dernier incident, ajout de détails sur les crashs d'Air India et d'UPS en 2025; changement du code d'emballage des médias)

Le pilote et le copilote d'un avion régional d'Air Canada AC.TO Express ont été tués après que l'avion est entré en collision avec un camion de pompiers lors de son atterrissage à l'aéroport LaGuardia de New York, dimanche en fin de journée.

Vous trouverez ci-dessous les détails d'autres accidents mortels survenus ces dernières années.

2025

INDE

Des centaines de personnes ont été tuées en juin lorsqu'un avion d'Air India à destination de Londres s'est écrasé quelques minutes après son décollage de la ville d'Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde, dans la pire catastrophe aérienne de la décennie. Les 242 personnes qui se trouvaient à bord ont toutes été tuées, à l'exception d'une seule, et 19 autres personnes au sol ont également péri.

ÉTATS-UNIS

Un avion cargo d'UPS UPS.N s'est écrasé sur le site en novembre peu après son décollage de Louisville (Kentucky), tuant sept personnes et en blessant 11 au sol .

Plus de 60 personnes ont été tuées lorsqu'un avion de ligne régional d'American Airlines AAL.O est entré en collision avec un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine le 29 janvier et s'est écrasé dans le fleuve glacial Potomac près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington.

2024

CORÉE DU SUD

Le vol international 7C2216 de Jeju Air s'est écrasé à l'aéroport international de Muan le 29 décembre 2024, tuant les 175 passagers et quatre des six membres d'équipage dans la catastrophe aérienne la plus meurtrière sur le sol sud-coréen.

KAZAKHSTAN

Le vol international J2-8243 d'Azerbaijan Airlines, un Embraer EMBR3.SA E190, s'est écrasé le 25 décembre après avoir été détourné de la Russie vers le Kazakhstan, tuant 38 personnes. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré en décembre que l'avion avait été endommagé par des tirs accidentels depuis le sol en Russie. Moscou n'a pas confirmé cette information.

JAPON

Un avion de Japan Airlines (JAL) 9201.T est entré en collision avec un petit avion des garde-côtes sur la piste de l'aéroport Haneda de Tokyo le 2 janvier. Les 379 personnes à bord de l'avion JAL, un Airbus AIR.PA A350-941, ont pu s'échapper de l'avion de ligne en feu. Cinq des six membres d'équipage du petit avion ont été tués.

2022

CHINE

Un Boeing 737-800 de China Eastern Airlines

600115.SS s'est écrasé dans une région montagneuse du sud-ouest de la région de Guangxi le 21 mars 2022, tuant les 132 personnes à bord. Il s'agit de la catastrophe aérienne la plus meurtrière en Chine depuis 28 ans.

2020

IRAN

Les gardiens de la révolution iraniens ont abattu un Boeing 737-800 de la compagnie Ukraine International Airlines le 8 janvier 2020 peu après son décollage de l'aéroport de Téhéran, tuant les 176 personnes à bord. L'organe de l'aviation civile iranienne a accusé un radar mal aligné et une erreur de la part d'un opérateur de défense aérienne.

2019

ETHIOPIE

Un Boeing 737-MAX 8 d'Ethiopian Airlines ETHA.UL s'est écrasé le 19 mars 2019 quelques minutes après son décollage d'Addis-Abeba à destination de Nairobi, tuant les 157 personnes à bord. Peu après, la flotte mondiale de Boeing 737 MAX a été clouée au sol pour des raisons de sécurité.

2018

INDONESIE

Un Boeing 737 MAX de Lion Air s'est écrasé dans la mer de Java peu après son décollage de Jakarta le 29 octobre 2018, tuant les 189 personnes à bord.

2014

MALAISIE

Le vol MH17 de Malaysian Airlines, parti d'Amsterdam à destination de Kuala Lumpur le 17 juillet 2014, a été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine, alors que les combats faisaient rage entre les séparatistes pro-russes et les forces ukrainiennes. Les 298 passagers à bord ont été tués.

Le vol MH370 de Malaysia Airlines a disparu alors qu'il reliait Kuala Lumpur à Pékin le 8 mars 2014. Les restes du Boeing 777 et des 239 personnes n'ont pas été retrouvés.