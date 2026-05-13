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Début de la course à la Palme d'or, un film sur Samuel Paty projeté hors compétition
information fournie par AFP 13/05/2026 à 06:02

Le trophée de la Palme d'Or de la 79e édition du Festival de Cannes, prise à l'Hôtel Martinez à Cannes, dans le sud de la France, le 12 mai 2026 ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )

Le trophée de la Palme d'Or de la 79e édition du Festival de Cannes, prise à l'Hôtel Martinez à Cannes, dans le sud de la France, le 12 mai 2026 ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )

Après la cérémonie d'ouverture mardi, la course à la Palme d'or débute mercredi à Cannes, où sera également projeté un film-choc retraçant les derniers jours de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie tué en 2020.

Présenté hors compétition, ce long-métrage en salles mercredi décortique l'engrenage qui a mené à l'assassinat de cet enseignant par un jeune Russe Tchétchène radicalisé après avoir montré en classe des caricatures du prophète Mahomet.

Antoine Reinartz incarne un Samuel Paty lâché par les institutions académiques et certains de ses collègues. La soeur du professeur, Mickaëlle Paty, qui a participé à l'écriture du scénario, devrait monter les marches à 21H00 avec l'équipe de ce film réalisé par Vincent Garenq.

Un peu plus tôt dans la journée, deux premiers films de la compétition seront projetés. "Quelques jours à Nagi", du Japonais Koji Fukada, raconte l'histoire d'une architecte divorcée qui rend visite à une amie sculptrice à la campagne.

Alors qu'elle accepte de poser pour son amie, un lien ancien va ressurgir entre les deux femmes.

Dans la foulée, "La vie d'une femme", de Charline Bourgeois-Tacquet, verra l'entrée en compétition de la première réalisatrice française.

Son film avec Léa Drucker, Mélanie Thierry et Charles Berling décrit le quotidien d'une chirurgienne cheffe de service assaillie par les responsabilités et qui jongle entre travail et vie de famille. Lorsqu'elle rencontre une romancière qui s'intéresse au monde hospitalier, ses certitudes sont fragilisées.

Le festival déroulera ensuite sa programmation avec son cortège de stars, à commencer par le film de l'Iranien Asghar Farhadi et son casting français cinq étoiles jeudi.

Vincent Cassel, Virginie Efira, Pierre Niney et Isabelle Huppert se partagent l'affiche dans cette histoire de destins croisés qui finissent par se percuter dans les rues de Paris.

Le même jour, l'Allemande Sandra Hüller, récompensée en février de l'Ours d'or de la meilleure actrice lors de la Berlinale et dont la performance dans "Anatomie d'une chute" a marqué la Croisette en 2023, est très attendue. Elle tient le rôle principal dans le dernier film de Pawel Pawlikowski, sur le retour de l'écrivain Thomas Mann en Allemagne après la fin de la deuxième Guerre mondiale.

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