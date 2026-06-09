Les pilotes de FedEx ont ratifié une nouvelle convention collective, selon le syndicat

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Les pilotes de FedEx FDX.N ont ratifié une nouvelle convention collective, a annoncé mardi l'Air Line Pilots Association, International, qui représente les pilotes.