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Les pilotes de FedEx ont ratifié une nouvelle convention collective, selon le syndicat
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 17:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les pilotes de FedEx FDX.N ont ratifié une nouvelle convention collective, a annoncé mardi l'Air Line Pilots Association, International, qui représente les pilotes.

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