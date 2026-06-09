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Les pilotes de FedEx ont ratifié un nouvel accord salarial, selon le syndicat
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 17:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur le nouvel accord salarial et le contexte à partir du paragraphe 2)

Les pilotes de FedEx FDX.N ont ratifié un nouvel accord qui augmentera leurs salaires d'environ 40 % cette année,a annoncé mardi leur syndicat, après près de cinq ans de négociations avec la société de livraison de colis.

83 % des pilotes de FedEx ont voté en faveur de la nouvelle convention collective, quiprévoit égalementdes augmentations annuelles de 3 % de 2028 à 2030,a déclarél'Air Line Pilots Association, International.

La direction de FedEx et l'ALPA sont en pourparlers depuis mai 2021. Un accord provisoire entre FedEx et le syndicat des pilotes a été conclu en avril.

Les commandants de bord recevront également jusqu'à 150 000 dollars d'arriérés de salaire correspondant à la période de négociations, tandis que les copilotes recevront jusqu'à 102 500 dollars.

FedEx exploite la plus grande flotte aérienne de fret au monde,avec 391 avions-cargos et 317 avions à turbopropulseurs.

Le contrat prend effet le 29 juin. Il pourra être modifié en décembre 2030, a indiqué l'ALPA.

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