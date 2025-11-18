Les pilotes d'Allegiant réclament une augmentation de salaire et de meilleurs horaires lors de piquets de grève dans les aéroports américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les Teamsters demandent une rémunération conforme aux normes de l'industrie et de meilleurs horaires pour les pilotes d'Allegiant

*

Allegiant propose une augmentation de salaire de 50 %, les pilotes critiquent les termes du contrat

*

Le syndicat menace de faire grève, les pilotes évoquent des départs vers la concurrence

(Ajoute des détails sur les nouvelles routes d'Allegiant, des détails sur la prime de rétention des pilotes, une citation d'un pilote dans les paragraphes 11-13) par Doyinsola Oladipo

Les pilotes d'Allegiant Air

ALGT.O ont tenu un piquet de grève dans 22 aéroports américains mardi, réclamant une augmentation de salaire et une amélioration des horaires, alors que les négociations contractuelles avec le transporteur sont dans l'impasse après plusieurs années de négociations ( ).

Le syndicat Teamsters, qui représente près de 1 400 pilotes d'Allegiant, a déclaré qu'ils sont parmi les plus surchargés et sous-payés de l'industrie et demande une rémunération conforme aux normes de l'industrie et une amélioration des horaires, car les pilotes frustrés quittent le transporteur pour des concurrents mieux rémunérés.

"Nous perdons confiance dans la direction et nous perdons tous les pilotes expérimentés et hautement qualifiés. Nous les perdons au profit de United, Delta, American et de tous les autres transporteurs qui offrent une rémunération équitable pour leur travail", a déclaré un pilote à Reuters, sous le couvert de l'anonymat. "Pourquoi resteriez-vous ici à ce stade?"

Les pilotes d'Allegiant travaillent actuellement dans le cadre d'un contrat qui a été ratifié en 2016 et qui est devenu modifiable en 2021. Les premiers officiers dans leur première année gagnent environ 50 000 $ par an chez Allegiant, par rapport aux pilotes régionaux dont les salaires commencent à 100 000 $, a déclaré à Reuters Gregory Unterseher, directeur de la division aérienne de Teamsters.

L'OFFRE SALARIALE D'ALLEGIANT

Allegiant, dont le siège est à Las Vegas, a déclaré avoir offert une augmentation immédiate de 50 % en moyenne des salaires horaires, qui atteindra 70 % sur la durée d'un nouveau contrat de cinq ans. Le transporteur a également proposé une augmentation de 50 % de sa contribution directe aux prestations de retraite des pilotes et une amélioration des prestations d'invalidité à long terme.

Bien que les taux de rémunération proposés semblent intéressants, le transporteur et le syndicat ne se sont pas entendus sur les horaires, a déclaré le pilote, ajoutant qu'Allegiant peut déplacer ses jours de congé à sa guise et que les pilotes de réserve dans les grandes bases travaillent presque tous les jours où ils sont de garde.

La section locale 2118 des Teamsters a déclaré que le transporteur envisageait de considérer 20 % des pilotes comme excédentaires et de forcer les autres à effectuer des horaires maximums. Allegiant a démenti cette affirmation.

"Si nous sommes en mesure de faire la grève, nous le ferons en un instant. Nous n'hésiterons pas à fermer la compagnie aérienne", a déclaré M. Unterseher. En novembre 2024, les pilotes d'Allegiant ont voté à 97 % pour autoriser une grève . En avril, le syndicat a demandé au National Mediation Board de le libérer de la médiation pour pouvoir le faire. Allegiant a déclaré que le syndicat n'avait pas rempli les conditions nécessaires pour appeler légalement à la grève.

Alors que les négociations contractuelles traînent en longueur, la compagnie risque d'être confrontée à des problèmes de personnel, les pilotes frustrés cherchant des emplois mieux rémunérés chez des concurrents, à un moment où le transporteur cherche à étendre sa présence dans le contexte de la deuxième faillite de Spirit Airlines.

Allegiant a déclaré mardi qu'elle ajoutait 30 nouvelles liaisons sans escale et qu'elle entrait sur quatre nouveaux marchés.

Pour retenir les pilotes, Allegiant a accumulé une prime de rétention depuis juin 2023 qui représente une augmentation de salaire de 82% pour les premiers officiers de première année et une augmentation de salaire de 35% pour tous les autres pilotes, qui sera versée en espèces une fois qu'un nouveau contrat aura été ratifié, selon la compagnie.

"Pour les commandants de bord seniors, cette prime de rétention a déjà dépassé les 200 000 dollars, et ce n'est pas fini", a déclaré un porte-parole.

"Il faut donner aux gens un contrat équitable si l'on veut les garder", a déclaré le pilote. "La prime de rétention n'est vraiment pas un facteur important pour moi"