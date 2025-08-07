 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les pétroliers affrétés par Chevron commencent à retourner au Venezuela après l'octroi d'une licence par les États-Unis, selon des données maritimes
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 19:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'arrière-plan et des détails de l'expédition du paragraphe 2) par Marianna Parraga

Au moins trois navires utilisés par la major pétrolière Chevron CVX.N pour transporter du brut vénézuélien vers les États-Unis naviguaient jeudi vers les eaux du pays sud-américain, les exportations devant reprendre dans le courant du mois suite à l'obtention d'une nouvelle licence américaine, selon des données et des sources maritimes.

À la fin du mois dernier, le département du Trésor américain a autorisé Chevron à opérer à nouveau dans le pays de l'OPEP sanctionné, à exporter son pétrole et à procéder à des échanges avec la compagnie nationale PDVSA par le biais d'une licence restreinte interdisant tout paiement au gouvernement vénézuélien.

La semaine dernière, Mike Wirth, directeur général de Chevron, a déclaré qu'un petit volume d'exportations à partir du pays reprendrait dans le courant du mois d'août. Le producteur de pétrole est actuellement en transactions avec PDVSA pour recevoir les premières cargaisons et réactiver un accord de fourniture avec la société américaine Valero Energy

VLO.N .

Les pétroliers MediterraneanVoyager et Canopus Voyager, affrétés par Chevron, s'approchaient jeudi de l'île caribéenne d'Aruba, au nord de la côte occidentale du Venezuela, selon les données de surveillance des navires fournies par LSEG. Un troisième navire, le Sea Jaguar, naviguait depuis l'Europe avec Aruba comme destination initiale.

Chevron et PDVSA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les exportations de pétrole du Venezuela sont tombées à 727 000 barils par jour le mois dernier, alors que les partenaires de PDVSA, dont Chevron et une poignée de sociétés européennes, attendaient les autorisations américaines pour reprendre leurs activités.

